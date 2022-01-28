В Запорожье в жилом доме взорвался газ: есть жертвы (фото, видео)

В результате взрыва погибла женщина. Еще двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сегодня, 28 января, в Запорожье в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным в результате взрыва погибла пожилая женщина, еще двое травмированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

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Взрыв произошел в 4:04 утра на втором этаже четырехэтажки с четырьмя подъездами по улице Франко, которая была построена 1950-х годах. Взрыв повредил несущие конструкции 3-х этажей в пределах одного подъезда и частично повредил соседние квартиры. Обрушен фасад 2 и 3 этажей. По предварительным данным всего пострадало 7 квартир.

На место происшествия выехали 40 сотрудников ГСЧС и 10 единиц специальной техники, которые начали поисковые работы по выявлению возможных жертв, проводя разбор обломков конструкций.

На месте происшествия спасатели развернули пункт экстренной помощи пострадавшим. Как сообщает местное издание "061" из соседних квартир эвакуировали 24 человек. По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, оставшихся без жилья людей временно поселят в гостиничном комплексе.

На данный момент известно о состоянии пострадавших в результате взрыва. Сообщается, что две женщины в тяжелом состоянии были госпитализированы — у одной пострадавшей 55 лет обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и отравление продуктами горения. Другая женщин 35-лет получила ожоги 80% тела, а также ожоги верхних дыхательных путей.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 207 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Ранее сообщалось, что в Косовской районной больницы Ивано-Франковской области произошел взрыв. В огне погибли трое человек, еще трое с различными ожогами доставили в областную больницу Ивано-Франковска.