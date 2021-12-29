В больнице на Прикарпатье произошел взрыв: есть погибшие (фото, видео)

После взрыва в отделении реанимации начался пожар, который охватил площадь в 55 кв. метров.

В палате реанимационного отделения Косовской районной больницы Ивано-Франковской области произошел взрыв, в результате которого погибло 4 человека. Инцидент произошел 28 декабря около 21:20, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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После взрыва в отделении на первом этаже четырехэтажного здания начался пожар — огонь охватил площадь в 55 кв. метров. По словам главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, в огне погибли три человека, и один человек скончался от коронавирусной болезни. Еще три человека, которые пострадали от взрыва были доставлены в областную больницу Ивано-Франковска.

[ + – ] Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, подразделение ГСЧС и другие экстренные службы. В результате оперативных действий спасателей троих пациентов из соседней палаты удалось спасти, а пожар был ликвидирован к 22:00.

О причинах взрыва пока не сообщается — на месте происшествия сотрудники полиции осуществляют меры по установлению причин и обстоятельств пожара.

Ранее сообщалось, что в конце ноября на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области прогремел взрыв, в результате которого двое сотрудников станции с ожогами были госпитализированы. Пожар был устранен работниками станции еще до приезда спасателей.

В городской больницы №1 города Черновцы произошел взрыв кислородного оборудования, в результате чего один человек погиб и один получил ожоги.