У лікарні на Прикарпатті стався вибух: є загиблі (фото, відео)

Після вибуху у відділенні реанімації почалася пожежа, яка охопила площу 55 кв. метрів.

У палаті реанімаційного відділення Косівської районної лікарні Івано-Франківської області стався вибух, внаслідок якого загинуло 4 особи. Інцидент стався 28 грудня близько 21.20, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Після вибуху у відділенні на першому поверсі чотириповерхової будівлі почалася пожежа – вогонь охопив площу 55 кв. метрів. За словами голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук, у вогні загинули троє людей, і одна людина померла від коронавірусної хвороби. Ще троє людей, які постраждали від вибуху, були доставлені до обласної лікарні Івано-Франківська.

[ + – ] Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, підрозділ ДСНС та інші екстрені служби. Внаслідок оперативних дій рятувальників трьох пацієнтів із сусідньої палати вдалося врятувати, а пожежу було ліквідовано до 22:00.

Про причини вибуху поки не повідомляється — на місці події працівники поліції вживають заходів щодо встановлення причин та обставин пожежі.

Раніше повідомлялося, що наприкінці листопада на Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області прогримів вибух, внаслідок якого двох співробітників станції з опіками було госпіталізовано. Пожежа була усунена працівниками станції ще до приїзду рятувальників.

У міській лікарні №1 міста Чернівці стався вибух кисневого обладнання, внаслідок чого одна людина загинула та одна отримала опіки.