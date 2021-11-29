П'ятеро постраждалих: на Бурштинській ТЕС пролунав вибух

За кілька годин після НП на станції спалахнули кабелі на покрівлі котельного відділення.

На Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині пролунав вибух, унаслідок якого постраждали кілька співробітників станції. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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НП сталася увечері в неділю, 28 листопада.

Рятувальники о 22:12 отримали інформацію про вибух на Бурштинській ТЕС. За інформацією диспетчера, на казані сьомого енергоблоку внаслідок розгерметизації екранної труби стався викид газопарової суміші та газів, після чого двох співробітників станції з опіками було госпіталізовано.

У пресслужбі ДСНС наголосили, що після НП сьомий енергоблок було зупинено та виведено з експлуатації, а замість нього запрацював 4-й енергоблок. Вибух, як запевняють рятувальники, жодним чином не вплинув на роботу Бурштинської ТЕС, яка входить до складу ПАТ "ДТЕК Західенерго".

За інформацією приймального відділення місцевої лікарні, після вибуху до медустанови було госпіталізовано п'ятеро людей. ДСНС наразі перевіряє цю інформацію.

Уже в понеділок, 29 листопада, на території Бурштинської ТЕС сталася нова НП — спалахнули електричні кабелі на фермі покрівлі котельного відділення між 8 та 9 енергоблоками. Пожежу було локалізовано співробітниками підприємства ще до приїзду рятувальників. За даними ДСНС, постраждалих унаслідок сьогоднішнього НП немає, а розміри збитків встановлюються.

Раніше Фокус повідомляв, що на Рівненській АЕС стався спалах водню. Інцидент стався на станції 26 жовтня — розгерметизувався трубопровід із воднем діаметром 38 мм, проте спалаху на АЕС не було.

Також Фокус розповідав про вибух у житловому будинку на Миколаївщині. Унаслідок НП загинули щонайменше четверо людей, ще троє отримали різні травми.