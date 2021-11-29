На Бурштынской ТЭС прогремел взрыв: спасатели сообщили о выбросе смеси и газов

Через несколько часов после ЧП на станции загорелись кабели на кровли котельного отделения.

На Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области прогремел взрыв, в результате которого пострадали несколько сотрудников станции. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

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ЧП произошло вечером в воскресенье, 28 ноября.

Спасатели в 22:12 получили информацию о взрыве на предприятии "Бурштынская ТЭС". По информации диспетчера, на котле седьмого энергоблока в результате разгерметизации экранной трубы произошел выброс газопаровой смеси и газов, в результате чего двое сотрудников станции с ожогами были госпитализированы.

В пресс-службе ГСЧС подчеркнули, что после ЧП седьмой энергоблок был остановлен и выведен из эксплуатации, а вместо него заработал 4-й энергоблок. Взрыв, как уверяют спасатели, никак не повлиял на работу предприятия "Бурштынская ТЭС", которое входит в состав ПАО "ДТЭК Западэнерго".

По информации приемного отделения местной больницы, после взрыва в медучреждение было госпитализировано пятеро человек. ГСЧС в данный момент проверяет эту информацию.

Уже в понедельник, 29 ноября, на предприятии "Бурштынская ТЭС" произошло новое ЧП — загорелись электрические кабели на ферме кровли котельного отделения между 8 и 9 энергоблоками. Пожар был локализован сотрудниками предприятия еще до приезда спасателей. По данным ГСЧС, пострадавших в результате сегодняшнего ЧП нет, а размеры убытков устанавливаются.

Ранее ДТЭК отреагировал на слухи о возможных веерных отключениях света в Киевской области. В соцсетях активно распространяли объявления о том, что в некоторых населенных пунктах Киевской и Хмельницкой областях в ноябре будут восемь раз отключать электроэнергию. Поставщик услуг "ДТЭК Киевские региональные электросети" опроверг слухи и заявил, что веерных отключений не ожидается, а клиентам могут выключать электроэнергию из-за проведения плановых работ.

Также сообщалось, что Украина запросила аварийные поставки электроэнергии из Словакии на фоне дефицита мощности в объединенной энергосистеме. В "Укрэнерго" объяснили, что дефицит был спровоцирован повышенной аварийностью на тепловых электростанциях, которые принадлежат компании ДТЭК.

Аварийные поставки электроэнергию в Украину также стартовали с территории Беларуси. Поставки начались по запросу украинской стороны, однако речи о долгосрочных контрактах не идет.