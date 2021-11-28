Вибух будинку у Миколаївській області: рятувальники знайшли третього загиблого (відео)

Співробітники ДСНС продовжують розбирати завали у будинку, який вибухнув у місті Нова Одеса. На неділю, 28 листопада, знайшли вже трьох загиблих.

Внаслідок вибуху в п'ятиповерхівці в суботу, 27 листопада, було зруйновано 4 квартири, 3 особи загинули і троє отримали поранення різного ступеня важкості. У неділю, 28 листопада, рятувальники виявили труп чоловіка, який став третім загиблим мешканцем будинку, повідомляє сайтДСНС.

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Фото: ГСЧС

За час рятувальних робіт, що продовжуються у п'ятиповерховій будівлі у місті Нова Одеса, Миколаївської області, де вибухнув газ, рятувальники звільнили з-під завалів трьох місцевих мешканців, одного з них відправили до лікарні, інші від госпіталізації відмовилися.

Фото: ГСЧС

Рятувальники продовжують шукати жителів жому, які ще можуть бути живими. Загалом у рятувальній операції беруть участь 232 особи та 53 одиниці техніки. Мешканців 30 квартир потерпілого від вибуху будинку виселили, але лише одна людина погодилася переїхати до готелю, решта перебувають у родичів та друзів.

Нагадуємо, що у суботу, 27 листопада, рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.

Вибух газу стався 27 листопада о 9:20 ранку у житловому будинку у місті Нова Одеса. Фокус писав про подробиці інциденту.