Взрыв дома в Николаевской области: спасатели нашли третьего погибшего (видео)

Сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы в доме, который взорвался в городе Новая Одесса. По состоянию на воскресенье, 28 ноября, нашли уже трех погибших.

В результате взрыва в пятиэтажке в субботу, 27 ноября, было разрушено 4 квартиры, 3 человека погибли и трое получили ранения разной степени тяжести. В воскресенье, 28 ноября, спасатели обнаружили труп мужчины, который стал третьим погибшим жителем дома, сообщает сайт ГСЧС.

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Фото: ГСЧС

За время спасательных работ, которые продолжаются в пятиэтажном здании в городе Новая Одесса, Николаевской области, где взорвался газ, спасатели освободили из-под завалов троих местных жителей, одного из них отправили в больницу, другие от госпитализации отказались.

Фото: ГСЧС

Спасатели продолжают искать жителей жома, которые еще могут быть живы. Всего в спасательной операции принимают участие 232 человека и 53 единицы техники.Жителей 30 квартир пострадавшего от взрыва дома выселили, но только один человек согласился переехать в отель, остальные пребывают у родственников и друзей.

Напоминаем, что в субботу, 27 ноября, спасатели достали из-под завалов тело женщины.

Взрыв газа произошел 27 ноября в 9:20 утра в жилом доме в городе Новая Одесса. Фокус писал о подробностях инцидента.