У Запоріжжі в житловому будинку вибухнув газ: є жертви (фото, відео)

Унаслідок вибуху загинула жінка. Ще двоє постраждалих було госпіталізовано в тяжкому стані.

Сьогодні, 28 січня, у Запоріжжі в чотириповерховому житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші. За попередніми даними, внаслідок вибуху загинула жінка похилого віку, ще двоє травмовані. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області.

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Вибух стався о 4:04 ранку на другому поверсі чотириповерхівки з чотирма під'їздами по вулиці Франка, яка була збудована в 1950-х роках. Вибух пошкодив несучі конструкції 3-х поверхів у межах одного під'їзду та частково пошкодив сусідні квартири. Обвалено фасад 2 та 3 поверхів. За попередніми даними, всього постраждало 7 квартир.

На місце події виїхали 40 співробітників ДСНС і 10 одиниць спеціальної техніки, які розпочали пошукові роботи з виявлення можливих жертв, проводячи розбір уламків конструкцій.

На місці події рятувальники розгорнули пункт екстреної допомоги потерпілим. Як повідомляє місцеве видання "061", із сусідніх квартир евакуювали 24 особи. За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртьова, людей, які залишилися без житла, тимчасово поселять у готельному комплексі.

Наразі відомо про стан постраждалих унаслідок вибуху. Повідомляється, що дві жінки в тяжкому стані були госпіталізовані — в однієї постраждалої 55 років виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку й отруєння продуктами горіння. Інша жінка 35 років отримала опіки 80% тіла, а також опіки верхніх дихальних шляхів.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 207 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Раніше повідомлялося, що в Косівській районній лікарні Івано-Франківської області стався вибух. У вогні загинули троє людей, ще троє з різними опіками доправили до обласної лікарні Івано-Франківська.