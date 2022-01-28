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Полиция разрабатывает несколько версий гибели украинского боксера Вирчиса

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Владимир Вирчис, самоубийство Вирчиса, гибель известного боксера
Владимир Вирчис

За три недели до смерти спортсмен признался друзьям в жизненных трудностях и попросил помощи. А за день до смерти поскандалил с известным политиком.

Следствие правоохранителей не отбрасывает вариант самоубийства, но при этом рассматривает и другие возможные сценарии гибели известного спортсмена. Об этом изданию "Сегодня" рассказал пресс-секретарь Федерации бокса Украины Павел Добрянский.

В пользу версии самоубийства говорит тот факт, что на месте трагедии нет следов борьбы. В то же время друзья боксера не исключают, что его могли убрать из-за больших денег. Информация о том, что боксер занял кому-то большую сумму денег, из-за которой его лишили жизни, является неофициальной, отметил Добрянский.

Самоубийство из-за депрессии?

Пресс-секретарь Федерации бокса не исключает, что боксер мог действительно покончить с собой из-за психологических проблем.

"Кстати, говорят, что он был впечатлительным человеком. Недавно переболел COVID-19, писал об этом у себя на странице. Написал, что ему тяжело, но найдет в себе силы бороться", — рассказал Добрянский.

Владимир Вирчис, самоубийство Вирчиса, гибель известного боксера
Пост Владимира Вирчиса о трудностях в жизни

На странице боксера в Facebook действительно есть пост от 5 января, где он признается в определенных жизненных трудностях. В нем Вирчис рассказывает, что его обманули близкие люди, из-за чего он должен начать все с нуля.

Убийство из-за долгов?

В тоже время блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook связывает смерть Вирчиса с политиком Владиславом Мангером. Вирчис, якобы, одолжил Мангеру крупную сумму денег, которую тот не отдал. За день до смерти спортсмен пришел на судебное заседание к Мангеру (политик проходит по делу об убийстве Катерины Ганзюк) и публично потребовал ее вернуть.

Владимир Вирчис, самоубийство Вирчиса, гибель известного боксера
Пост Дениса Казанского

Что говорит полиция?

Полиция Киева сообщила, что Вирчис был обнаружен повешенным на конструкции одного из столичных зданий и следов насильственной смерти и борьбы предварительно обнаружено не было.

"Вблизи многоэтажки есть здание, то ли офис, то ли бойлерная, где он и был обнаружен повешенным. Что касается версий, то они отрабатываются. Предсмертной записки при нем не было. Полиция общается с его женой, выясняя причины", – сказала пресс-офицер Днепровского управления полиции Киева Оксана Лищук.

Напомним, в ночь на 28 января был найден повешенным известный украинский боксер Владимир Вирчис. Бывший чемпион Европы ушел ночью домой и не вернулся. Прохожие нашли его тело возле одного из домов в Киеве, расположенного по улице Раисы Окопской.