Полиция разрабатывает несколько версий гибели украинского боксера Вирчиса

За три недели до смерти спортсмен признался друзьям в жизненных трудностях и попросил помощи. А за день до смерти поскандалил с известным политиком.

Следствие правоохранителей не отбрасывает вариант самоубийства, но при этом рассматривает и другие возможные сценарии гибели известного спортсмена. Об этом изданию "Сегодня" рассказал пресс-секретарь Федерации бокса Украины Павел Добрянский.

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В пользу версии самоубийства говорит тот факт, что на месте трагедии нет следов борьбы. В то же время друзья боксера не исключают, что его могли убрать из-за больших денег. Информация о том, что боксер занял кому-то большую сумму денег, из-за которой его лишили жизни, является неофициальной, отметил Добрянский.

Самоубийство из-за депрессии?

Пресс-секретарь Федерации бокса не исключает, что боксер мог действительно покончить с собой из-за психологических проблем.

"Кстати, говорят, что он был впечатлительным человеком. Недавно переболел COVID-19, писал об этом у себя на странице. Написал, что ему тяжело, но найдет в себе силы бороться", — рассказал Добрянский.

[ + – ] Пост Владимира Вирчиса о трудностях в жизни

На странице боксера в Facebook действительно есть пост от 5 января, где он признается в определенных жизненных трудностях. В нем Вирчис рассказывает, что его обманули близкие люди, из-за чего он должен начать все с нуля.

Убийство из-за долгов?

В тоже время блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook связывает смерть Вирчиса с политиком Владиславом Мангером. Вирчис, якобы, одолжил Мангеру крупную сумму денег, которую тот не отдал. За день до смерти спортсмен пришел на судебное заседание к Мангеру (политик проходит по делу об убийстве Катерины Ганзюк) и публично потребовал ее вернуть.

[ + – ] Пост Дениса Казанского

Что говорит полиция?

Полиция Киева сообщила, что Вирчис был обнаружен повешенным на конструкции одного из столичных зданий и следов насильственной смерти и борьбы предварительно обнаружено не было.

"Вблизи многоэтажки есть здание, то ли офис, то ли бойлерная, где он и был обнаружен повешенным. Что касается версий, то они отрабатываются. Предсмертной записки при нем не было. Полиция общается с его женой, выясняя причины", – сказала пресс-офицер Днепровского управления полиции Киева Оксана Лищук.

Напомним, в ночь на 28 января был найден повешенным известный украинский боксер Владимир Вирчис. Бывший чемпион Европы ушел ночью домой и не вернулся. Прохожие нашли его тело возле одного из домов в Киеве, расположенного по улице Раисы Окопской.