Найден повешенным известный украинский боксер Владимир Вирчис

Бывший чемпион Европы ушел ночью домой и не вернулся. Прохожие нашли его тело возле одного из домов в Киеве.

Ночью в пятницу, 28 января, в Днепровском районе Киева на 49 году жизни найден повешенным известный украинский боксер, бывший чемпион Европы Владимир Вирчис. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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Правоохранители получили сообщение от прохожего об обнаружении тела возле дома, расположенного по улице Раисы Окопской. По прибытии на место происшествия полицейские увидели мужчину, не подающего признаки жизни, с петлей на шее.

Утром в пятницу жительница столицы сообщила полиции, что ее муж ушел ночью из дома и не вернулся. После этого при опознании ею тела выяснилось, что погибшим оказался Владимир Вирчис.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". Причины смерти спортсмена выяснит экспертиза, следствие продолжается.

Вирчис родился в городе Каховка Херсонской области 18 августа 1973 года. За свою профессиональную боксерскую карьеру, которая продолжалась с 1999 по 2009 год, победил в 26 боях из 28, в том числе 21 — нокаутом. На его счету звания интерконтинентального чемпиона в тяжелой весовой категории по версиям IBF (в 2003-2004 гг.) и WBO (2005-2006 гг.). В 2007 году стал чемпионом Европы по версии EBU.

По данным издания "Обозреватель", после завершения своей спортивной карьеры умерший занимался бизнесом. У Вирчиса осталась жена Ирина и дочь Амина.

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