Тарас Мельник, создатель фестиваля "Червона Рута", умер в День Соборности Украины

По словам дочери музыканта, Тарас Мельник скончался из-за осложнения заболевания коронавирусом.

Известный украинский музыкант, соучредитель и бессменный руководитель фестиваля популярной музыки "Червона Рута" Тарас Мельник скончался в субботу, 22 января, в возрасте 68 лет. О смерти выдающегося украинского деятеля культуры сообщила дочь музыканта Соломия Мельник в своем Facebook.

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"Тарас Мельник — отец фестиваля "Червона Рута", патриот, идеолог, музыковед, пианист высшего класса, борец за свободную и независимую Украину, диссидент высшей пробы! Ушел папа… В День Соборности Украины!" — написала Соломия Мельник под фотографией отца.

[ + – ] Тарас Мельник умер в День Соборности Украины, сообщила его дочь Соломия

По словам Соломии Мельник, смерть наступила от осложнения в результате заболевания коронавирусной инфекцией.

Что известно о Тарасе Мельнике?

Тарас Мельник родился 17 января 1954 года. Учился в Киевской государственной консерватории им. Чайковского, где его педагогом был знаменитый композитор Николай Скорик. Мельнику не удалось окончить обучение, он был отчислен за "буржуазный национализм", после чего трудился на заводе слесарем.

В 70-х Тарас Мельник был клавишником рок-группы "Эней", которая исполняла песни собственного сочинения на украинском языке.

[ + – ] В группе "Эней" Тарас Мельник играл на клавишных

В 1980-82 годах Тарас Мельник работал преподавателем кафедры музыкального воспитания в Нежинском государственном педагогическом институте им. Гоголя, а позже преподавал историю украинской музыки в Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского.

В 1989 году, в эпоху перестройки, именно Тарас Мельник сумел убедить руководство ЛКСМУ провести первый всеукраинский фестиваль популярной музыки "Червона Рута", который был организован в Черновцах.

[ + – ] "Червона Рута" - 1989. Первый фестиваль современной песни и популярной музыки

[ + – ] "Кому Вниз" исполняет песню "Эльдорадо" на первом фестивале "Червона Рута" в 1989 году

Кроме того, Тарас Мельник стоял у истоков детского фольклорного театра "Дай Боже", директором которого позже стала дочь музыканта Соломия.

В 2009 году за весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства Тарас Мельник был награжден орденом "За заслуги" III степени.

Ранее сообщалось, что 12 января скоропостижно скончалась издатель журнала Vogue UA Елена Чернова. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.