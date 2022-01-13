Скончалась издатель журнала Vogue UA Елена Чернова

Родственникам и близким коллеги женщины выразили соболезнования, назвав Елену удивительным, глубоким и мудрым человеком.

Неизменный издатель глянцевого журнала Vogue UA Елена Чернова внезапно скончалась сегодня 12 января. Как говорится в посте на Facebook-странице издания, причиной смерти стала болезнь.

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"Сегодня стало известно, что из-за болезни внезапно ушла из жизни неизменный издатель Vogue UA Елена Чернова. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Елены Черновой. Она была удивительным, глубоким, мудрым человеком и выдающимся профессионалом", – говорится в сообщении.

Авторы поста отметили творческую энергию с которой Елена работала над многими медиа-проектами, в том числе и над самым главным и любимым проектом в своей жизни — Vogue UA.

В сообщении говорится, что для команды журнала Елена была исключительным наставником и другом, которая в своем стремлении к успеху преодолевала все препятствия, вдохновляя окружающих на самые невероятные идеи.

Главный редактор издания Филипп Власов отметил, что благодаря грамотному менеджменту Елены "украинское издание Vogue стало одним из самых ярких и прогрессивных в международной семье Vogue".

Чем занималась Чернова?

Елена Чернова работала в медиа-бизнесе с 1994 года. В период с 2000 по 2002 была главным редактором журнала "Натали", а позже вместе с Владимиром Чеповым организовала издательство "Караван Медиа". С 2008 голда Елена руководила группой журналов в "Украинском Медиа Холдинге". В 2013 году Чернова стала издателем украинского глянца Voguе. По словам арт-директора Сергея Ковалева, в эпоху, когда медиа уходят в онлайн, изданию удалось сохранить самобытность, качество материала, артистичность, и ориентированность на новое поколение.

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