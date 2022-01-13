Померла видавчиня журналу Vogue UA Олена Чернова

Родичам і близьким колеги жінки висловили співчуття, назвавши Олену дивовижною, глибокою і мудрою людиною.

Незмінна видавчиня глянсового журналу Vogue UA Олена Чернова раптово померла сьогодні 12 січня. Як йдеться у дописі на Facebook-сторінці видання, причиною смерті стала хвороба.

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"Сьогодні стало відомо, що через хворобу раптово пішла із життя незмінний видавець Vogue UA Олена Чернова. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Олени Чернової. Вона була дивовижною, глибокою, мудрою людиною і видатним професіоналом", — йдеться у повідомленні.

Автори допису відзначили творчу енергію з якою Олена працювала над багатьма медіа-проєктами, зокрема й над найголовнішим і найулюбленішим проєктом у своєму житті — Vogue UA.

У повідомленні йдеться, що для команди журналу Олена була винятковим наставником і другом, яка у своєму прагненні до успіху долала всі перешкоди, надихаючи навколишніх на найнеймовірніші ідеї.

Головний редактор видання Філіп Власов зазначив, що завдяки грамотному менеджменту Олени "українське видання Vogue стало одним із найяскравіших і найпрогресивніших у міжнародній сім'ї Vogue".

Чим займалася Чернова?

Олена Чернова працювала у медіа-бізнесі з 1994 року. У період із 2000 до 2002 року була головною редакторкою журналу "Наталі", а пізніше разом із Володимиром Чеповим організувала видавництво "Караван Медіа". З 2008 року Олена керувала групою журналів в "Українському Медіа Холдингу". У 2013 році Чернова стала видавчинею українського глянцю Voguе. За словами арт-директора Сергія Ковальова, в епоху, коли медіа йдуть в онлайн, виданню вдалося зберегти самобутність, якість матеріалу, артистичність та орієнтованість на нове покоління.

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