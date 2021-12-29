Журналіст The New York Times помер після бустерного щеплення від СOVID-19

49-річний Карлос Техада помер через серцевий напад після того, як прищепився бустером різними вакцинами.

Заступник редактора NY Times 49-річний Карлос Техада помер у лікарні в Сеулі від серцевого нападу. Про смерть свого співробітника повідомило видання 22 грудня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Його колега колишній журналіст NY Times Алекс Беренсон написав у соцмережах про те, що Техада помер після того, як днями у Кореї зробив бустерне щеплення від коронавірусу вакциною Moderna Covid. А 17 грудня сам Тахеда повідомив, що був вакцинований вакциною Janssen від Johnson&Johnson.

[ + – ] Скріншот зі сторінки Алекса Беренсона в соцмережах

На своїй сторінці він написав, що вдячний за те, що отримав бустер мРНК/LNP, перебуваючи в Сеулі, проте за словами Беренсона, Карлос не давав поінформованої згоди на щеплення, оскільки форма згоди була корейською мовою, яку він не міг читати. Крім того, Беренсон зазначив, що клінічних випробувань ефективності змішування двох різних типів вакцинації не проводилося.

Техада перед вакцинацією пожартував про те, що новий штам "Омікрон" йому не страшний, і все, що він може, це "вдарити його мокрими соплями".

"Усе, що мені потрібно було зробити, це заповнити цю форму мовою, яку я не вмію читати. Програма для перекладу повідомляє мені, що тепер я належу до армії BTS", — написав він.

Видання NY Times повідомило, що в 2020 році Техада зробив внесок в отримання газетою Пулітцерівської премії за висвітлення кризи COVID-19. Зокрема журналіст відредагував статтю про те, як влада Китаю цензурувала онлайн-новини і думки про коронавірус на початку пандемії. Однак зі свого боку видання чомусь промовчало про бустерне щеплення свого співробітника перед смертю.

Смерть Техади, одного з найзапекліших захисників вакцинації, спонукала її супротивників у Сполучених Штатах шукати зв'язок між вакциною і серцевим нападом. А Беренсон від себе додав, що смерть Техади нарешті "розбудить Times".

Раніше повідомлялося, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус упевнений, що немає необхідності вводити бустерну вакцину від коронавірусу здоровим людям доти, доки існують багато тих, хто потребує першого щеплення.