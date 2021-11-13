"Пахне скандалом": голова ВООЗ розкритикував бустерну вакцинацію (відео)

В організації незадоволені тим, що у світі щодня використовується вшестеро більше бустерних доз вакцин, ніж робиться перших щеплень у деяких країнах.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус впевнений, що немає необхідності вводити бустерну вакцину від коронавірусу здоровим дорослим людям і дітям, поки категорії, які по-справжньому потребують вакцинації, досі не можуть отримати перше щеплення. Про це він заявив у відео, опублікованому на офіційній сторінці ВООЗ у Twitter.

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За словами Тедроса Гебреїсуса, щодня у світі використовується у шість разів більше бустерних доз вакцини, ніж ставиться перших щеплень у державах з низьким рівнем життя, що вже "пахне" скандалом. Він підкреслив, що на сьогоднішній день вакцинація не розпочалася у двох країнах світу – Північній Кореї та Еритреї.

Гебреїсус підкреслив, що бустерної дози вакцини потребують тільки люди з ослабленим імунітетом.

Як відомо, у США FDA, американське держвідомство, яке контролює якість ліків та харчових продуктів, вже схвалило бустерну дозу вакцин Moderna та Johnson & Johnson для щеплення людей віку 65+, а також молоді з високим ризиком зараження COVID-19.

Додаткове щеплення можна робити через півроку після перших двох доз вакцини Moderna, а тим, хто прищеплювався препаратом від Johnson & Johnson, дозу можна вводити вже через два місяці після перших двох щеплень.

Раніше у ВООЗ заявляли про те, що вже наступного року світ може зіткнутися з нестачею шприців, причому йдеться про кількість 1-2 млрд штук. Це може призвести до призупинення вакцинації дітей, а також змусить бідні країни використовувати голки повторно.

Тимчасом в Україні продовжується вакцинація. За даними МОЗ, станом на ранок 13 листопада вакциновано 12 121 804 особи, причому за останню добу зроблено 299 854 щеплення. Одну дозу отримали 12 121 802 громадяни, повністю імунізовано 8 586 461 особу, а всього в Україні зроблено 20 708 263 щеплення.

Фото: МОЗ

Нагадаємо, у Фонді соціального страхування України заявили, що не оплачуватимуть лікарняні громадянам, яких усунули від роботи через їхнє небажання робити щеплення від коронавірусу.