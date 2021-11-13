"Пахнет скандалом": глава ВОЗ раскритиковал бустерную вакцинацию (видео)

В организации недовольны тем, что в мире ежедневно используется в шесть раз больше бустерных доз вакцин, чем делается первых прививок в некоторых странах.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен, что нет необходимости вводить бустерную вакцину от коронавируса здоровым взрослым людям и детям, пока по-настоящему нуждающиеся категории до сих пор не могут получить первую прививку. Об этом он заявил в видео, опубликованном на официальной странице ВОЗ в Twitter.

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По словам Тедроса Гебрейесуса, ежедневно в мире используется в шесть раз больше бустерных доз вакцины, чем ставится первых прививок в государствах с низким уровнем жизни, что уже "пахнет" скандалом. Он подчеркнул, что на сегодняшний день вакцинация не началась в двух странах мира – Северной Корее и Эритрее.

Гебреисус подчеркнул, что в бустерной дозе вакцины нуждаются только люди с ослабленным иммунитетом.

Как известно, в США FDA, американское госведомство, которое контролирует качество лекарств и пищевых продуктов, уже одобрило бустерную дозу вакцин Moderna и Johnson & Johnson для прививки людей возраста 65+, а также молодежи с высоким риском заражения COVID-19.

Дополнительную прививку можно делать спустя полгода после первых двух доз вакцины Moderna, а тем, кто прививался препаратом от Johnson & Johnson, бустерную дозу можно вводить уже через два месяца после первых двух прививок.

Ранее в ВОЗ заявляли о том, что уже в следующем году мир может столкнуться с нехваткой шприцев, причем речь идет о количестве в 1-2 млрд штук. Это чревато приостановкой вакцинации детей, а также может вынудить бедные страны использовать иглы повторно.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация. По данным Минздрава, по состоянию на утро 13 ноября вакцинированы 12 121 804 человека, причем за последние сутки сделано 299 854 прививки. Одну дозу получили 12 121 802 гражданина, полностью иммунизированы 8 586 461 человек, а всего в Украине сделано 20 708 263 прививки.

Фото: МОЗ

Напомним, в Фонде социального страхования Украины заявили, что не будут оплачивать больничные гражданам, которых отстранили от работы из-за их нежелания делать прививку от коронавируса.