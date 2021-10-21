Бустерная вакцинация Moderna и Johnson & Johnson одобрена в США

Бустерная доза Moderna может быть сделана спустя полгода после первых двух доз, а Johnson & Johnson — после двух месяцев.

FDA, американское госведомство, которое контролирует качество лекарств и пищевых продуктов, одобрило бустерную дозу вакцин Moderna и Johnson & Johnson. Об этом сообщает BBC.

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Полученное от FDA разрешение позволяет использовать бустерную дозу вакцины от коронавирусной инфекции для людей в возрасте 65 и старше, или же молодых людей с высоким риском к заражению COVID-19.

Бустерной, или третьей дозой Moderna можно вакцинироваться спустя полгода после первых двух доз, а повторная вакцинация Johnson & Johnson допускается по прошествии двух месяцев.

Более того, в качестве бустерной дозы разрешена любая вакцина, вне зависимости от того, какой были сделаны первые две.

Такое решение FDA появилось спустя месяц после того, как регулятор одобрил бустерную вакцину Pfizer для людей старшего возраста, или тех, кому приходится работать с инфицированными.

Стоит отметить, что использование бустеров Moderna и J&J должно быть еще подтверждено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), и лишь после этого их можно будет использовать.

По словам представителей министерства здравоохранения США, только 5% населения страны вакцинировались третьей дозой.

Какая вакцина эффективнее?

Pfizer

Стоит отметить, что на сегодня вакциной Pfizer в США были полностью вакцинированы (двумя прививками) 103 млн жителей, и около 7 млн получили бустерную.

Данные исследований показывают, что Pfizer на 88% защищает от госпитализации. Однако спустя 120 дней эффективность снижается до 77%.

Согласно данным производителя, эффективность Pfizer падает до 84% спустя 4-6 месяцев после получения второй дозы.

FDA одобрило вакцину Pfizer для возрастной группы 50-64 лет с медицинскими показаниями для вакцинации, для взрослых с сопутствующими заболеваниями, или тех кто сталкивается с высоким риском заражения.

Moderna

Ею уже вакцинировались 69 млн жителей США, и полтора млн получили бустерную дозу.

Новые исследования показывают, что Moderna на 93% снижает риск госпитализации, спустя 120 дней эффективность вакцины падает до 92%.

Представители компании отмечают, что объем бустерной дозы вдвое меньше первых двух, и что ею необходимо вакцинироваться до "наступления зимних холодов". До недавнего времени бустерную дозу Moderna выписывали только людям с чрезвычайно ослабленным иммунитетом, например больным раком.

Johnson & Johnson

Этой вакциной отдали предпочтение 15 млн американцев, и менее 10 тыс. получили бустерную дозу.

Исследования показывают, что вакцина J&J на 71% предотвращает необходимость обращаться за медицинской помощью. Но после 28 дней эффективность J&J снижается до 68%.

В сентябре компания-производитель заявляла, что бустерная доза J&J в 9 раз повышает количество антител. Однако за месяц до этого речь шла о 12-кратном увеличении.

FDA рекомендует делать бустеры J&J людям старше 18 спустя два месяца после начальной дозы.

Ранее Фокус сообщал о том, что благодаря бустерной вакцине Moderna увеличивается количество антител, однако разница до и после третьей прививки незначительная. Высказывалось предположение, что Moderna достаточно эффективна и без бустера. Сведения об этом содержались в опубликованных документах с результатами исследования вакцины Moderna, которое провело Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).