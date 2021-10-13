FDA: вакцина Moderna не соответствует всем критериям для бустерной дозы

Бустерная доза Moderna увеличивает количество антител, однако разница до и после прививки небольшая. Ученые допускают, что Moderna достаточно эффективна и без бустера.

Перед встречей с внешними экспертами, которая состоится на текущей неделе и на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с бустерными дозами вакцины, сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовали документы с результатами исследования вакцины Moderna. Об этом сообщает Reuters.

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Ученые отмечают, что вакцина Moderna Inc. не соответствует всем критериям, которые позволяют использовать бустерную дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

В материалах ведомства идет речь о том, что возможно, связано это с тем, что первые две дозы вакцины сохраняют высокую эффективность.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что бустерная доза Moderna увеличивает количество антител, однако разница до и после прививки небольшая.

Как правило руководство FDA прислушивается к рекомендациям экспертов. На следующей неделе сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний США обсудят вопрос о том, кто может получать бустеры.

Джон Мур, профессор микробиологии и иммунологии в Медицинском колледже Нью-Йорка, объясняет, что нет четких стандартов относительно того, какой должна быть бустерная доза.

Представители Moderna пытаются получить разрешение на бустерную вакцину объемом 50 мкг, что вдвое меньше основной, которую вводят двумя дозами по прошествии месяца.

Ранее Фокус сообщал, что медики назвали самую эффективную вакцину против коронавируса "Дельта". Препарат Moderna на 95% предотвращает госпитализацию после заражения "Дельтой", и на 92% защищает от реанимации.