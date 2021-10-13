FDA: вакцина Moderna не відповідає всім критеріям для бустерної дози

Бустерна доза Moderna збільшує кількість антитіл, однак, різниця до і після щеплення невелика. Учені припускають, що Moderna досить ефективна і без бустера.

Перед зустріччю із зовнішніми експертами, яка відбудеться на поточному тижні і на якій будуть обговорюватися питання, пов'язані з бустерними дозами вакцини, співробітники Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) опублікували документи з результатами дослідження вакцини Moderna. Про це повідомляє Reuters.

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Учені зазначають, що вакцина Moderna Inc. не відповідає всім критеріям, які дозволяють використовувати бустерну дозу вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.

У матеріалах відомства йдеться про те, що можливо, пов'язано це з тим, що перші дві дози вакцини зберігають високу ефективність.

Наявні дані свідчать про те, що бустерна доза Moderna збільшує кількість антитіл, однак, різниця до і після щеплення невелика.

Як правило керівництво FDA прислухається до рекомендацій експертів. Наступного тижня співробітники Центрів з контролю і профілактики захворювань США обговорять питання про те, хто може отримувати бустери.

Джон Мур, професор мікробіології та імунології в Медичному коледжі Нью-Йорка, пояснює, що немає чітких стандартів щодо того, якою має бути бустерна доза.

Представники Moderna намагаються отримати дозвіл на бустерну вакцину об'ємом 50 мкг, що вдвічі менше за основну, яку вводять двома дозами після закінчення місяця.

Раніше Фокус повідомляв, що медики назвали найефективнішу вакцину проти коронавірусу "Дельта". Препарат Moderna на 95% запобігає госпіталізації після зараження "Дельтою", і на 92% захищає від реанімації.