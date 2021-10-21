Бустерна вакцинація Moderna і Johnson & Johnson схвалена в США

Бустерна доза Moderna може бути зроблена через пів року після перших двох доз, а Johnson & Johnson — після двох місяців.

FDA, американське держвідомств, яке контролює якість ліків та харчових продуктів, схвалило бустерну дозу вакцин Moderna і Johnson & Johnson. Про це повідомляє BBC.

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Отриманий від FDA дозвіл дозволяє використовувати бустерну дозу вакцини від коронавірусної інфекції для людей у віці 65 і старше, або ж молодих людей з високим ризиком до зараження COVID-19.

Бустерною, або третьою, дозою Moderna можна вакцинуватися через пів року після перших двох доз, а повторна вакцинація Johnson & Johnson допускається через два місяці.

Більше того, у ролі бустерної дози дозволена будь-яка вакцина, незалежно від того, які було зроблено перші дві.

Таке рішення FDA з'явилося через місяць після того, як регулятор схвалив бустерну вакцину Pfizer для людей старшого віку, або тих, кому доводиться працювати з інфікованими.

Варто зазначити, що використання бустерів Moderna і J & J має бути ще підтверджено Центрами з контролю та профілактики захворювань (CDC), і лише після цього їх можна буде використовувати.

За словами представників Міністерства охорони здоров'я США, тільки 5% населення країни вакцинувалися третьою дозою.

Яка вакцина ефективніша?

Pfizer

Варто зазначити, що на сьогодні вакциною Pfizer у США були повністю вакциновані (двома щепленнями) 103 млн жителів, і близько 7 млн отримали бустерну.

Дані досліджень показують, що Pfizer на 88% захищає від госпіталізації. Однак, через 120 днів ефективність знижується до 77%.

Згідно з даними виробника, ефективність Pfizer падає до 84% через 4-6 місяців після отримання другої дози.

FDA схвалило вакцину Pfizer для вікової групи 50-64 років до медичних показань для вакцинації, для дорослих із супутніми захворюваннями, або тих хто стикається з високим ризиком зараження.

Moderna

Нею вже вакцинували 69 млн жителів США, і півтора млн отримали бустерну дозу.

Нові дослідження показують, що Moderna на 93% знижує ризик госпіталізації, через 120 днів ефективність вакцини падає до 92%.

Представники компанії зазначають, що обсяг бустерної дози вдвічі менший за перші дві, і що нею необхідно вакцинуватися до "настання зимових холодів". До недавнього часу бустерну дозу Moderna виписували тільки людям з надзвичайно ослабленим імунітетом, наприклад хворим на рак.

Johnson & Johnson

Цій вакцині віддали перевагу 15 млн американців, і менше 10 тис. отримали бустерну дозу.

Дослідження показують, що вакцина J & J на 71% запобігає необхідності звертатися за медичною допомогою. Але після 28 днів ефективність J & J знижується до 68%.

У вересні компанія-виробник заявляла, що бустерна доза J & J в 9 разів підвищує кількість антитіл. Однак, за місяць до цього йшлося про 12-кратне збільшення.

FDA рекомендує робити бустери J & J людям старше 18 через два місяці після початкової дози.

Раніше Фокус повідомляв про те, що завдяки бустерній вакцині Moderna збільшується кількість антитіл, однак, різниця до і після третього щеплення незначна. Висловлювалося припущення, що Moderna досить ефективна і без бустера. Відомості про це містилися в опублікованих документах з результатами дослідження вакцини Moderna, яке провело Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).