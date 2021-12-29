Журналист The New York Times скончался после бустерной прививки от СOVID-19

49-летний Карлос Техада умер в результате сердечного приступа после того, как привился бустером разными вакцинами.

Заместитель редактор NY Times 49-летний Карлос Техада умер в больнице в Сеуле от сердечного приступа. О смерти своего сотрудника сообщило само издание 22 декабря.

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Его коллега бывший журналист NY Times Алекс Беренсон написал в соцсетях о том, что Техада умер после того, как на днях в Корее сделал бустерную прививку от коронавируса вакциной Moderna Covid. А 17 декабря сам Тахеда сообщил, что до того был вакцинирован вакциной Janssen от Johnson&Johnson.

[ + – ] скриншот со страницы Алекса Беренсона в соцсетях

На своей странице он написал, что благодарен за то, что получил бустер мРНК / LNP, находясь в Сеуле, однако по словам Беренсона, Карлос не давал информированного согласия на прививку, поскольку форма согласия была на корейском языке, который он не мог читать. Кроме того Беренсон отметил, что клинических испытаний эффективности смешивания двух разных типов вакцинации не проводилось.

Техада перед вакцинацией пошутил о том, что новый штамм "Омикрон" ему не страшен, и все что он может, это "ударить его мокрыми соплями".

"Все, что мне нужно было сделать, это заполнить эту форму на языке, который я не умею читать. Программа для перевода сообщает мне, что теперь я принадлежу к армии BTS ", — написал он.

Издание NY Times сообщило, что в 2020 году Техада внес вклад в получение газетой Пулитцеровской премии за освещение кризиса COVID-19. В частности журналист отредактировал статью о том, как власти Китая подвергали цензуре онлайн-новости и мнения о коронавирусе в начале пандемии. Однако в свою очередь издание почему-то умолчало о бустерной прививке своего сотрудника перед смертью.

Смерть Техады, одного из самых яростных защитников вакцинации, побудила ее противников в Соединенных Штатах искать связь между вакциной и сердечным приступом. А Беренсон от себя добавил, что смерть Техады наконец "разбудит Times ".

Ранее сообщалось, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен, что нет необходимости вводить бустерную вакцину от коронавируса здоровым людям до тех пор, пока существуют много нуждающихся в первой прививке.