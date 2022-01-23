Тарас Мельник, творець фестивалю "Червона Рута", помер у День Соборності України

За словами дочки музиканта, Тарас Мельник помер через ускладнення захворювання на коронавірус.

Відомий український музикант, співзасновник та незмінний керівник фестивалю популярної музики "Червона Рута" Тарас Мельник помер у суботу, 22 січня, у віці 68 років. Про смерть видатного українського діяча культури повідомила донька музиканта Соломія Мельник у Facebook.

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"Тарас Мельник — батько фестивалю "Червона Рута", патріот, ідеолог, музикознавець, піаніст вищого класу, борець за вільну та незалежну Україну, дисидент вищого гатунку! Пішов тато... У День Соборності України!" — Написала Соломія Мельник під фотографією батька.

[ + – ] Тарас Мельник помер у День Соборності України, повідомила його донька Соломія.

За словами Соломії Мельник, смерть настала від ускладнення внаслідок захворювання на коронавірусну інфекцію.

Що відомо про Тараса Мельника?

Тарас Мельник народився 17 січня 1954 року. Навчався у Київській державній консерваторії ім. Чайковського, де його освітянцем був знаменитий композитор Микола Скорик. Мельнику не вдалося закінчити навчання, він був відрахований за "буржуазний націоналізм", після чого працював на заводі слюсарем.

У 70-х Тарас Мельник був клавішником рок-гурту "Еней", який виконував пісні власного твору українською мовою.

[ + – ] У групі "Еней" Тарас Мельник грав на клавішних

У 1980-82 роках Тарас Мельник працював викладачем кафедри музичного виховання у Ніжинському державному педагогічному інституті ім. Гоголя, а згодом викладав історію української музики у Національній музичній академії України ім. Чайковського.

1989 року, в епоху перебудови, саме Тарас Мельник зумів переконати керівництво ЛКСМУ провести перший всеукраїнський фестиваль популярної музики " Червона Рута ", який було організовано у Чернівцях.

[ + – ] "Червона Рута" — 1989. Перший фестиваль сучасної пісні та популярної музики

[ + – ] "Кому Вниз" виконує пісню "Ельдорадо" на першому фестивалі "Червона Рута" у 1989 році

Крім того, Тарас Мельник стояв біля джерел дитячого фольклорного театру "Дай Боже", директором якого пізніше стала донька музиканта Соломія.

2009 року за вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва Тарас Мельник був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

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