Знайдено повішеним відомого українського боксера Володимира Вірчіса

Колишній чемпіон Європи пішов уночі додому та не повернувся. Перехожі знайшли його тіло біля одного з будинків у Києві.

Вночі в п'ятницю, 28 січня, у Дніпровському районі Києва на 49 році життя знайдено повішеним відомого українського боксера, колишнього чемпіона Європи Володимира Вірчіса. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

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Правоохоронці отримали повідомлення від перехожого про виявлення тіла біля будинку, розташованого на вулиці Раїси Окіпної. Після прибуття на місце події поліцейські побачили чоловіка, який не подає ознак життя, з петлею на шиї.

Вранці в п'ятницю мешканка столиці повідомила поліції, що її чоловік пішов уночі з дому і не повернувся. Після цього під час пізнання нею тіла з'ясувалося, що загиблим виявився Володимир Вірчіс.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК (навмисне вбивство) з позначкою "самовбивство". Причини смерті спортсмена з’ясує експертиза, слідство триває.

Вірчіс народився у місті Каховка Херсонської області 18 серпня 1973 року. За свою професійну боксерську кар'єру, яка тривала з 1999 по 2009 рік, переміг у 26 боях із 28, зокрема 21 — нокаутом. На його рахунку звання інтерконтинентального чемпіона у важкій ваговій категорії за версіями IBF (2003-2004 рр.) та WBO (2005-2006 рр.). У 2007 році став чемпіоном Європи за версією EBU.

За даними видання "Обозреватель", після завершення своєї спортивної кар'єри померлий займався бізнесом. У Вірчіса залишилася дружина Ірина та донька Аміна.

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