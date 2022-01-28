Поліція розробляє кілька версій загибелі українського боксера Вірчіса

За три тижні до смерті спортсмен зізнався друзям у життєвих труднощах та попросив допомоги. А за день до смерті поскандалив з відомим політиком.

Слідство не відкидає варіанту самогубства, але при цьому розглядає й інші можливі сценарії загибелі відомого спортсмена. Про це виданню "Сегодня" повідомив речник Федерації боксу України Павло Добрянський.

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На користь версії самогубства говорить той факт, що на місці трагедії немає слідів боротьби. Водночас друзі боксера не виключають, що його могли прибрати через великі гроші. Інформація про те, що боксер позичив комусь велику суму грошей, через яку його позбавили життя, є неофіційною, зазначив Добрянський.

Самогубство через депресію?

Прессекретар Федерації боксу не виключає, що боксер міг дійсно накласти на себе руки через психологічні проблеми.

"До речі, кажуть, що він був вразливою людиною. Нещодавно перехворів на COVID-19, писав про це у себе на сторінці. Написав, що йому важко, але знайде в собі сили боротися", — розповів Добрянський.

[ + – ] Пост Володимира Вірчіса про труднощі в житті

На сторінці боксера у Facebook справді є пост від 5 січня, де він зізнається у певних життєвих труднощах. У ньому Вірчіс розповідає, що його обдурили близькі люди, через що він має розпочати все з нуля.

Вбивство через борги?

Водночас, блогер Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook пов'язує смерть Вірчіса з політиком Владиславом Мангером. Вірчіс нібито позичив Мангеру велику суму грошей, яку той не віддав. За день до смерті спортсмен прийшов на судове засідання до Мангера (політик проходить у справі про вбивство Катерини Ганзюк) та публічно зажадав її повернути.

[ + – ] Пост Дениса Казанського

Що каже поліція?

Поліція Києва повідомила, що Вірчіса виявили повішеним на конструкції однієї зі столичних будівель, слідів насильницької смерті та боротьби попередньо виявлено не було.

"Поблизу багатоповерхівки є будівля, чи офіс, чи бойлерна, де його і виявили повішеним. Щодо версій, то вони відпрацьовуються. Передсмертної записки при ньому не було. Поліція спілкується з його дружиною, з'ясовуючи причини", — сказала пресофіцерка Дніпровського управління поліції Києва Оксана Ліщук.

Нагадаємо, у ніч на 28 січня знайшли повішеним відомого українського боксер Володимир Вірчіса. Колишній чемпіон Європи пішов уночі додому та не повернувся. Перехожі знайшли його тіло біля одного з будинків, розташованого по вулиці Раїси Окопської.