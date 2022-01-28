Пограничники РФ незаконно задержали украинских рыбаков в Крыму, – Денисова

Предположительно, у рыболовной шхуны отказал двигатель, и рыбаков унесло к побережью города Щелкино.

25 января 2022 года жители Геническа Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли в море на рыболовной шхуне "Волга" и все еще не вернулись домой. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

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"Российская Федерация продолжает незаконно задерживать украинских граждан на временно оккупированной территории Крымского полуострова, при этом не предоставляет официальные сведения в уполномоченные органы Украины", — отмечает уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Предположительно, у шхуны, на которой плыли рыбаки, отказал двигатель, и течением их унесло к побережью города Щелкино (временно оккупированная территория Крыма).

По сведениям Денисовой, после задержания сотрудниками пограничной службы РФ украинских граждан, украинскую сторону об этом никто не уведомил.

Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Насильственное исчезновение".

Такие действия со стороны России, отмечает Денисова, нарушают все международные правовые нормы. Поэтому омбудсмен обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой принять меры, чтобы незаконно задержанные граждане Украины были освобождены.

Денисова также призвала правозащитников держать на контроле ситуацию относительно очередных задержаний украинских граждан страной-агрессором и помочь обеспечить их основополагающие права и свободы.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудники СБУ на Донбассе задержали разведчика боевиков. По словам задержанного, он больше не хотел терпеть издевательство со стороны командования боевиков, в том числе и кураторов из России.