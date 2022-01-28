Прикордонники РФ незаконно затримали українських рибалок у Криму, – Денісова

Імовірно, у рибальської шхуни відмовив двигун, і рибалок віднесло до узбережжя міста Щолкіне.

25 січня 2022 року жителі Генічеська Руслан Романюта та Іван Герасименко вийшли в море на риболовецькій шхуні "Волга" і все ще не повернулися додому. Про це український омбудсмен Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Російська Федерація продовжує незаконно затримувати українських громадян на тимчасово окупованій території Кримського півострова, при цьому не надає офіційних відомостей до уповноважених органів України", — зазначає уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Імовірно, у шхуни, на якій пливли рибалки, відмовив двигун, і їх течією віднесло до узбережжя міста Щолкіне (тимчасово окупована територія Криму).

За даними Денисової, після затримання співробітниками прикордонної служби РФ українських громадян українську сторону про це ніхто не повідомив.

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Такі дії з боку Росії, зазначає Денісова, порушують усі міжнародні правові норми. Тому омбудсменка звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з проханням вжити заходів, щоби незаконно затримані громадяни України були звільнені.

Денісова також закликала правозахисників тримати на контролі ситуацію щодо чергових затримань українських громадян країною-агресором та допомогти забезпечити їхні основоположні права та свободи.

Раніше Фокус повідомляв, що співробітники СБУ на Донбасі затримали розвідника бойовиків. За словами затриманого, він більше не хотів терпіти знущання з боку командування бойовиків, зокрема кураторів із Росії.