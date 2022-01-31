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Украина Российско-украинская война

Передавал сведения о новейшем оружии: в Харькове задержали агента ФСБ (видео)

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Задержание , агента, ФСБ,
Фото: СБУ | Задержание возможного агента ФСБ.

Предполагаемого российского агента задержали при выполнения задания — получение документов закрытых исследовательских программ в оборонной сфере.

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть российских спецслужб. В центре Харькова сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа" задержали горожанина, который, возможно, был завербован Федеральной службой безопасности РФ и намеревался передать своим кураторам данные о новейших оружейных разработках Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики установили, что сотрудники т.н. "МГБ ДНР" завербовали харьковчанина, с тем чтобы он передавал секретную информацию. Со стороны страны-агрессора операцией руководил кадровый сотрудник ФСБ.

Отмечается, что предполагаемый агент должен был на регулярной основе собирать сведения о том, где находятся и куда перемещаются подразделения украинских правоохранительных органов. Секретные данные он отправлял посредством электронных мессенджеров.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, подозреваемый харьковчанин мог передавать боевикам секретные сведения о новейших разработках систем оружия.

Следствие установило, что начиная с апреля 2020 года житель Харькова выполнял задания кураторов из ФСБ и регулярно собирал и передавал представителям зарубежных спецслужб фото и видеоматериалы о расположении военной техники и военнослужащих ВСУ в Харькове, в частности, сообщал оперативные сведения об обстановке рядом со штабом Нацгвардии Украины.

Задержание, агент, ФСБ
Задержание возможного агента ФСБ.
Задержание, агент, ФСБ
Задержание возможного агента ФСБ.
Задержание, агент, ФСБ
Задержание возможного агента ФСБ.
Задержание, агент, ФСБ
Задержание возможного агента ФСБ.
Задержание, агент, ФСБ
Задержание, агент, ФСБ
Задержание, агент, ФСБ
Задержание, агент, ФСБ

Отмечается, что предполагаемого агента ФСБ задержали при выполнения задания. Ему было поручено похитить документы закрытых исследовательских программ в оборонной сфере, которые проводит один из институтов Харькова.

Операция Центра специальных операций "А" охватывала Донецкую и Луганскую и Днепропетровскую области.

"СБУ не допустили утечки информации из закрытых исследовательских программ в оборонной сфере, которую вражеский агент пытался получить в одном из институтов Харькова", — отмечает пресс-служба СБУ.

Возможному агенту ФСБ сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • государственная измена
  • создание террористической группы или террористической организации.

Сейчас задержанный находится под стражей.

Ранее Фокус сообщал, что в ноябре 2021 года сотрудники контрразведки СБУ разоблачили возможного агента российских спецслужб, который работал в городском совете Харьковской области и собирал сведения о военных и патриотах.