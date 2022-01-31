Передавал сведения о новейшем оружии: в Харькове задержали агента ФСБ (видео)

Предполагаемого российского агента задержали при выполнения задания — получение документов закрытых исследовательских программ в оборонной сфере.

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть российских спецслужб. В центре Харькова сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа" задержали горожанина, который, возможно, был завербован Федеральной службой безопасности РФ и намеревался передать своим кураторам данные о новейших оружейных разработках Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Силовики установили, что сотрудники т.н. "МГБ ДНР" завербовали харьковчанина, с тем чтобы он передавал секретную информацию. Со стороны страны-агрессора операцией руководил кадровый сотрудник ФСБ.

Отмечается, что предполагаемый агент должен был на регулярной основе собирать сведения о том, где находятся и куда перемещаются подразделения украинских правоохранительных органов. Секретные данные он отправлял посредством электронных мессенджеров.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, подозреваемый харьковчанин мог передавать боевикам секретные сведения о новейших разработках систем оружия.

Следствие установило, что начиная с апреля 2020 года житель Харькова выполнял задания кураторов из ФСБ и регулярно собирал и передавал представителям зарубежных спецслужб фото и видеоматериалы о расположении военной техники и военнослужащих ВСУ в Харькове, в частности, сообщал оперативные сведения об обстановке рядом со штабом Нацгвардии Украины.

[ + – ] Задержание возможного агента ФСБ. [ + – ] Задержание возможного агента ФСБ. [ + – ] Задержание возможного агента ФСБ. [ + – ] Задержание возможного агента ФСБ.

Отмечается, что предполагаемого агента ФСБ задержали при выполнения задания. Ему было поручено похитить документы закрытых исследовательских программ в оборонной сфере, которые проводит один из институтов Харькова.

Операция Центра специальных операций "А" охватывала Донецкую и Луганскую и Днепропетровскую области.

"СБУ не допустили утечки информации из закрытых исследовательских программ в оборонной сфере, которую вражеский агент пытался получить в одном из институтов Харькова", — отмечает пресс-служба СБУ.

Возможному агенту ФСБ сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена

создание террористической группы или террористической организации.

Сейчас задержанный находится под стражей.

Ранее Фокус сообщал, что в ноябре 2021 года сотрудники контрразведки СБУ разоблачили возможного агента российских спецслужб, который работал в городском совете Харьковской области и собирал сведения о военных и патриотах.