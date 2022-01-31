Передавав відомості про нову зброю: у Харкові затримали агента ФСБ (відео)

Очікуваного російського агента затримали під час виконання завдання — отримання документів закритих дослідницьких програм в оборонній сфері.

Служба безпеки України викрила агентурну мережу російських спецслужб. У центрі Харкова співробітники спецпідрозділу СБУ "Альфа" затримали містянина, який, можливо, був завербований Федеральною службою безпеки РФ і мав намір передати своїм кураторам дані про новітні збройові розробки України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Силовики встановили, що працівники т. зв. "МДБ ДНР" завербували харків'янина, щоб він передавав секретну інформацію. З боку країни-агресора операцією керував кадровий співробітник ФСБ.

Зазначається, що передбачуваний агент мав на регулярній основі збирати відомості про те, де перебувають і куди переміщуються підрозділи українських правоохоронних органів. Секретні дані він надсилав за допомогою електронних месенджерів.

За даними Генеральної прокуратури України, підозрюваний харків'янин міг передавати бойовикам секретні відомості про новітні розробки систем зброї.

Слідство встановило, що починаючи з квітня 2020 року мешканець Харкова виконував завдання кураторів з ФСБ і регулярно збирав та передавав представникам закордонних спецслужб фото та відеоматеріали про розташування військової техніки та військовослужбовців ЗСУ у Харкові, зокрема, повідомляв оперативні відомості про обстановку поряд зі штабом Нацгвардії.

[ + – ] Затримання можливого агента ФСБ. [ + – ] Затримання можливого агента ФСБ. [ + – ] Затримання можливого агента ФСБ. [ + – ] Затримання можливого агента ФСБ.

Зазначається, що передбачуваного агента ФСБ затримали під час виконання завдання. Йому доручили викрасти документи закритих дослідницьких програм в оборонній сфері, які проводить один з інститутів Харкова.

Операція Центру спеціальних операцій "А" охоплювала Донецьку та Луганську та Дніпропетровську області.

"СБУ не допустили витоку інформації із закритих дослідницьких програм в оборонній сфері, яку ворожий агент намагався отримати в одному з інститутів Харкова", — зазначає пресслужба СБУ.

Можливому агенту ФСБ повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада;

створення терористичної групи чи терористичної організації.

Наразі затриманий перебуває під вартою.

Раніше Фокус повідомляв, що в листопаді 2021 року співробітники контррозвідки СБУ викрили можливого агента російських спецслужб, який працював у міській раді Харківської області та збирав відомості про військових і патріотів.