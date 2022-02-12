Разум и чувства. Почему люди с высоким IQ уступают тем, кто легко распознает свои и чужие эмоции

Что такое эмоциональный интеллект, почему его можно и нужно прокачивать в любом возрасте и как он помогает в бизнесе и личной жизни.

"Последний месяц [после того, как появились новости о возможной военной агрессии в отношении Украины] я чувствовала апатию и какую-то легкую раздражительность, но пока не остановилась – не поняла, в чем причина. В конце концов я заглянула внутрь себя и дала себе возможность побыть со своими эмоциями — слой за слоем. За апатией увидела высокую тревожность, дальше за ней — печаль, до слез на глазах. Потом поняла, что чувствую страх, вижу детскую часть меня, которая очень сильно напугана", — так Елена Кашкарева, тренер по ненасильственной коммуникации, рассказывает о работе с собственными эмоциями. Она называет это очень интимным процессом общения с самим собой, настоящим путешествием по слоям ощущений. Благодаря такой распаковке она разобралась с тем, что с ней происходит, и частично сняла напряжение.

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Даже от того, что ты идентифицируешь свою эмоцию, называешь ее, становится легче, говорит Елена. "Например, ты нервничаешь. И если ты обозначаешь это чувство, то, во-первых, понимаешь, что это нормально, потому что все люди нервничают, каждый когда-то переживает это. Во-вторых, эмоция становится определенным указателем: она помогает определить свои потребности, что можно сделать для того, чтобы позаботиться о себе", — комментирует она.

Что такое эмоциональный интеллект

Такое эффективное чувствование своих и чужих эмоций психологи называют эмоциональным интеллектом. Термин Emotional Intelligence [EI] появился еще в 1964 году, но был известен только узкому кругу специалистов. В 1995 году американский научный журналист Дэниел Гоулман опубликовал книгу "Эмоциональный интеллект", которая мгновенно стала бестселлером. Автор подробно объясняет, почему люди даже с очень высоким IQ нередко уступают тем, кто легко распознает свои и чужие эмоции и способен контролировать свои реакции. Впрочем, ума и полученных в университете знаний может быть недостаточно, если успех зависит от удачных переговоров и коллективного труда.

За свою историю человечество постоянно пыталось как-то обуздать эмоции, пишет Гоулман. Он вспоминает и десять заповедей из Ветхого Завета, и свод законов вавилонского царя Хаммурапи, которые в целом преследовали одну цель: смягчить проявления эмоций, с которыми людям трудно было справиться.

Навыки EI помогают наладить обратную связь с коллегами – это может быть как благодарность за их работу, так и конструктивная критика, но без криков и унижений.

Основываясь на исследованиях психологов, Гоулман создал собственную модель успешного, уверенного в себе современного человека — уравновешенного, эмпатичного, способного слушать других и промолчать там, где это необходимо. Теперь навыки распознавания своих эмоций и адекватного осознанного реагирования на них начали использовать во всех сферах жизни, в том числе в семейных отношениях и коммуникации с друзьями. Но особое значение эмоциональный интеллект — EI — приобрел в корпоративной культуре и бизнесе.

Распаковка чувств. Как научиться распознавать эмоции

Во времена мощного технологического прогресса, колоссального развития искусственного интеллекта чуть ли не единственное, что остается человечеству, — это эмоции, считает психолог Мария Фабричева. Поэтому и умение эффективно работать с ними превращается в необходимый навык.

"Если очень кратко, то эмоциональный интеллект — это способность познавать свои эмоции, проживать их и действовать по обстоятельствам, а не руководствуясь импульсивной реакцией", — объясняет она.

EI дает значительные преимущества при работе с клиентами, особенно в сфере продаж и банковском секторе.

Почти все люди постоянно проживают широкий спектр эмоций, благодаря им мы адаптируемся в обществе и отвечаем на любые ситуации, а также на действия или слова других. Но если внешний раздражитель очень силен или неожидан, то реакция может быть слишком бурной или деструктивной, о чем человек впоследствии пожалеет.

"Здесь все просто: лимбическая система, которая в нашем организме отвечает за эмоции, сильнее когнитивной, — говорит Фабричева. — Поэтому когда мы, как говорится, "на эмоциях", то не в состоянии думать логично. Нам нужно время для того, чтобы успокоиться".

Эмоциональный интеллект помогает не забыть, что первичная реакция организма хоть и сильна, но краткосрочна. Благодаря EI человек отличает свои ощущения от реальных фактов.

Фабричева приводит пример: женщина в детстве жила с отцом, у которого были проблемы с алкоголем, из-за чего страдала вся семья. Уже во взрослом возрасте она увидела нетрезвым партнера, и ее накрывает шквал эмоций: обида, раздражение, страх. Если она будет действовать под влиянием собственных чувств, то, скорее всего, устроит скандал, который вряд ли приведет к конструктивному результату. Эмоциональный интеллект поможет успокоиться, проанализировать свое состояние, его причины, найти подходящую минуту и спокойно обсудить с партнером свои чувства по этому поводу.

"В любом случае не нужно доводить себя до аффективного состояния и накапливать эти негативные чувства", — добавляет Фабричева.

[ + – ] В вихре чувств. Человек не способен контролировать свои эмоции, но может регулировать свою реакцию на раздражители

По словам психолога Оксаны Сидун, эмоцию проконтролировать невозможно — она так или иначе возникает в ответ на раздражители.

"Но мы способны проконтролировать свою реакцию, наши действия могут быть осознанными", — подчеркивает эксперт. Взять хотя бы зависть – многие люди время от времени ловят себя на этом чувстве. Зависть может быть "черной", то есть зудеть где-то внутри и отравлять человека. Или же такую эмоцию можно воспринять как подсказку: значит, нужно что-то изменить в жизни, чтобы получить то, чего тебе не хватает.

Если коллега получил повышение, о котором ты давно мечтал, первая реакция – это жаловаться, что тебя не ценят и тебе не везет. Но рациональнее будет записаться на курсы, чтобы повысить свои профессиональные компетенции, выучить иностранный язык или активнее проявлять себя в работе.

Возвращаясь к ситуации с возможным вторжением России в Украину, когда ты ежедневно окружен новостями об угрозе военной агрессии, очень тяжело не ощущать напряжение или страх.

Если будут управлять эмоции, то человек, скорее всего, будет выплескивать накопленное раздражение на близких или испытывать апатию, плохо выполнять свою работу, прекратит планировать будущее. Навыки Emotional Intelligence позволяют упорядочить мысли и понять, как получить наилучший результат здесь и сейчас. Возможно, лучшим вариантом будет отписаться от всех новостей и некоторое время не воспользоваться соцсетями. Попытаться успокоиться можно, продумав все возможные сценарии развития событий и пошаговое реагирование на каждый из них.

Рецепты могут быть разными, но основа остается одна: ты не позволяешь эмоциям управлять собой, а берешь все под свой контроль.

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Прививка от выгорания. Как не сломаться под тяжестью переработок

Однако эмоциональный интеллект — это не только о собственных чувствах, но и об эмпатии, умении испытывать чужие эмоции и прислушиваться к ним. Это тоже может проявляться по-разному. Партнер пришел с работы раздраженным — возможно, у него неприятности и ему нужно дать время успокоиться, а не пытаться сразу его развеселить.

Для топов и не только. Эмоциональный интеллект и карьера

Если в повседневной жизни со своими эмоциями и чувствами до сих пор работают мало людей, то в деловой сфере эмоциональный интеллект давно считается нормой. Действительно, умение слушать другого, эффективная саморегуляция, способность управлять собственным настроением помогают в стрессовых ситуациях быстро принимать рациональные решения и более эффективно общаться с командой.

Мария Фабричева подчеркивает, что эмоциональный интеллект, в первую очередь, важен для руководителей и владельцев компаний: "Навыки EI помогают наладить обратную связь с подчиненными — это может быть как благодарность за их работу, так и конструктивная критика, но без криков и унижений".

Вместо того чтобы обучать эмоциональному интеллекту уже взрослых людей, можно воспитать новые поколения, которые с самого начала будут знать, как овладевать собственными эмоциями.

Как отмечает Антон Савочка, сертифицированный специалист по развитию персонала, другая важная роль Emotional Intelligence – это защита от эмоционального выгорания.

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения разработала собственное определение синдрома эмоционального выгорания: ощущение истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное и негативное отношение к своим профессиональным обязанностям, а также снижение производительности. Американский институт Гэллапа организовал исследование среди 7,5 тыс. работников и обнаружил, что 23% из них страдают от выгорания на работе постоянно, а 44% — время от времени. Однако если активно привлекать эмоциональный интеллект и работать со своими ощущениями, то это можно предотвратить или по крайней мере снизить такие риски. Поэтому навыки Emotional Intelligence нужны не только топ-менеджерам, но и всем работникам, в том числе исполнителям.

Компании, работающие в своих коллективах с эмоциональной составляющей, получат значительные преимущества, добавляет собеседник Фокуса. Сотрудники лучше погружаются в рабочие процессы, их производительность значительно улучшается, то есть компания начинает лучше работать и больше зарабатывать.

[ + – ] Навыки Emotional Intelligence позволяют упорядочить мысли и понять, как получить наилучший результат здесь и сейчас Фото: Pexels

"Сегодня большой украинский бизнес хорошо знаком со сферой эмоционального интеллекта. Это такие компании, как "АрселорМиттал", "Интерпайп", "Укртелеком", "Нова пошта" и многие другие. Для сотрудников ежегодно организуют обучение по этой теме", — рассказывает Савочка.

Эмоциональный интеллект также дает значительные преимущества при работе с клиентами, особенно в сфере продаж и банковском секторе.

"Когда недовольный клиент обращается в банк, главная задача работника, который с ним коммуницирует — сделать так, чтобы он вышел в нейтральную эмоцию, а в идеале — в позитив", — объясняет эксперт. По его словам, яркий пример эффективного эмоционального обслуживания в Украине – это "Монобанк", который не только адаптируется под язык клиента, но и дает положительную подзарядку. Взять хотя бы последнюю новость о том, что вскоре появятся "котоматы", то есть банкоматы в виде кошек, что у многих людей сразу вызывает приятные эмоции.

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Роман Бондарь, глава украинского офиса международной консалтинговой компании Korn Ferry, отмечает, что Гоулман стал первым, кто простым языком, понятным широкому кругу менеджеров, предложил четкую модель.

"Он подробно описал тонкие свойства руководителей, определяющих успех и эффективность. Именно поэтому идея эмоционального интеллекта получила такое распространение во всем мире", — комментирует Бондарь. Но мир не стоит на месте, и за время, прошедшее с момента публикации книги, модель эмоционального интеллекта перестала быть чем-то новаторским. Бизнес-аналитики на основе EI разрабатывали и продолжают разрабатывать другие концепции – так появился бизнес-интеллект, а затем и духовный интеллект (spiritual intelligence).

"Но все они так или иначе отражают такой подход. У человека есть жесткие навыки, то есть конкретные умения, как-то: способность сделать презентацию или Excel-таблицу, а есть тонкие навыки — social skills", — объясняет Бондарь. Именно социальные навыки описывают, как человек ведет себя в коллективе. В широком смысле social skills – это любая компетенция, упрощающая взаимодействие и общение с другими людьми, это способность создавать и развивать отношения, а также вербально и невербально общаться. Это то, без чего невозможно представить современный мир.

Новая школа. Эмоциональный интеллект как навык

Все эти концепции – и модель эмоционального интеллекта, и spiritual intelligence, и social skills – активно используются бизнесом. Но в какой-то момент стало понятно, что вместо того, чтобы учить этому уже взрослых людей, можно воспитать совсем другие поколения, которые с самого начала будут знать, как овладеть собственными эмоциями, как общаться в коллективе, быть более отзывчивым к друзьям и знакомым и уметь выражать свои чувства. Эти навыки не менее значимы, чем способность решать математические задачи или изучение иностранной литературы. Реформа Новой украинской школы предполагает фокусировку на развитии эмоционального интеллекта, а также социальных и коммуникативных компетенций детей. Теперь учебное заведение должно научить школьников строить эффективные отношения с другими и понимать свои эмоции.

[ + – ] Реформа Новой украинской школы предполагает фокусировку на развитии эмоционального интеллекта Фото: Pexels

Кстати, в начале своей книги Гоулман дает яркие примеры стрельбы в школах как реакции учащихся на унижение своих сверстников. И это тоже способность детей и подростков отстаивать свои эмоциональные границы и не давать другим манипулировать собственными ощущениями. Другими словами, эмоциональный интеллект – это еще и о безопасности.

Когда в украинских школах начали вводить обучение мягким навыкам, основной проблемой стала неподготовленность самих учителей. Не все педагоги обладают такими компетенциями, поэтому нужно гораздо больше времени, чтобы подготовить кадры. Впрочем, понятно одно: этот процесс не остановить. И если стране нужно общество, способное эффективно коммуницировать и адаптироваться к любым изменениям, то это надо внедрять на всех уровнях.