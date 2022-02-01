В Киеве группа хулиганов жестоко избила двух пожилых женщин

У женщин не забрали ничего из вещей, потому их родственники думают, что нападавшие просто развлекались.

В Киеве утром 1 февраля две пожилые женщины получили тяжелые травмы, подвергшись нападению хулиганов. Одна из потерпевших утром направлялась на работу. Подробности нападения сообщил ее сын в телеграм-канале "Dtp.kiev.ua".

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Избиение произошло в Оболонском районе столицы. 61-летняя женщина утром направлялась на работу по улице Иорданской, когда на нее напали хулиганы. Ее сын рассказал изданию "Сегодня", что мать одновременно избивали несколько человек.

"Такой вывод мы сделали, увидев следы от ударов – у нее гематомы на всей голове, наносились удары по ушам. У мамы в двух местах сломана челюсть, есть смещение и очень большой отек", – говорит он.

Нападение было внезапным, потому женщина не запомнила хулиганов. У пострадавшей не забрали телефон и деньги, потому сын уверен, что преступники просто развлекались.

Буквально через десять минут после первого нападения была избита другая женщина, шедшая по той же улице. Ее били еще с большей жестокостью — она попала в реанимацию. Родственников второй пострадавшей пока не нашли.

Что известно полиции?

На официальном сайте Национальной полиции нет сообщения о происшествии. Однако, спикер полиции Оболонского района Киева Диана Шутько подтвердила журналистам, что факт избиения женщин имел место. Она сообщила, что оба случая квалифицированы по статье УК "Нанесение телесных повреждений средней тяжести". В данный момент полиция ведет расследование.

В тоже время издание "Страна" утверждает, что преступление совершили взрослые мужчины в возрасте около 30 лет. Эти данные следствие, якобы, получило с камер видеонаблюдения.

Подобный инцидент произошел ранее на проспекте Победы в Шевченковском районе Киева. Тогда избили и ограбили известного журналиста Андрея Куликова. Злоумышленники после избиения забрали у телеведущего телефон, банковскую карту и 3000 гривен.

Ранее Фокус сообщал, что в Одессе суд за избиение приговорил мужчину к чтению детского романа. Инцидент возник из-за машины жены, которую якобы поцарапал неизвестный. Помимо чтения романа мужчине, имя которого не называется, придется заплатить 850 грн штрафа.