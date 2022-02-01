"Немного омерзительно": Коболев отреагировал на обыски ГБР в своем доме и офисе (видео)
Бывший руководитель "Нафтогаза" сказал, что ему не стыдно и не страшно давать какие-либо комментарии, поскольку деятельность энергетических компаний была направлена на защиту украинского народа.
Бывшего глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в своем Facebook опубликовал пост с комментариями относительно проведенных 1 февраля обысков в его доме и офисе сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР). По словам Коболева, поводом для проведения обысков послужило криминальное дело по факту "мирного урегулирования проблемы так называемого "газа Жеваго".
Бывший глава правления сообщил, что как только он узнал о проведении обысков, сразу приехал домой и в полной мере содействовал сотрудникам ГБР, предоставив им мобильные телефоны для проверки.
Комментируя суть дела, из-за которого ГБР начали обыски, Коболев отметил, что в попытке решить проблему 20-летней давности команда "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" руководствовались интересами своих компаний, которые смогли предотвратить незаконное списание сумму в 2 млрд гривен, что превышала рыночную стоимость самого спорного газа в период урегулирования.
В конечном итоге, считает Коболев, защищая собственные интересы, компании защищали интересы украинского народа, поэтому ему не стыдно и не страшно давать какие-либо комментарии по этому вопросу.
"Я жил, живу и планирую продолжать жить в Украине, хоть и имею возможность много путешествовать. Я также начал свой приватный бизнес в Украине и не собираюсь от него отказываться", — написал Коболев, добавив при этом, что пугать его совсем не стоит.
В целом бывший руководитель называют ситуацию с обысками "немного омерзительной", а в контексте нынешнего "исторического момента" эту ситуацию он обозначил кодовым названием "слабоумие и отвага".
Напомним, что сотрудники Государственного бюро расследований сегодня устроили обыски в доме и офисе бывшего руководителя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.
В апреле прошлого года экс-глава "Нафтогаза" заявил, что решение Кабмина о его отставке "отправило в помойку" все наработки компании, которые позволяли зарабатывать деньги не приближенным к энергетической сфере политикам, а украинскому государству и ее гражданам.