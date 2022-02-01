"Немного омерзительно": Коболев отреагировал на обыски ГБР в своем доме и офисе (видео)

Бывший руководитель "Нафтогаза" сказал, что ему не стыдно и не страшно давать какие-либо комментарии, поскольку деятельность энергетических компаний была направлена на защиту украинского народа.

Бывшего глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в своем Facebook опубликовал пост с комментариями относительно проведенных 1 февраля обысков в его доме и офисе сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР). По словам Коболева, поводом для проведения обысков послужило криминальное дело по факту "мирного урегулирования проблемы так называемого "газа Жеваго".

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[ + – ] Сотрудники ГБР начали обыски в доме и офисе Андрея Коболева

Бывший глава правления сообщил, что как только он узнал о проведении обысков, сразу приехал домой и в полной мере содействовал сотрудникам ГБР, предоставив им мобильные телефоны для проверки.

Комментируя суть дела, из-за которого ГБР начали обыски, Коболев отметил, что в попытке решить проблему 20-летней давности команда "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" руководствовались интересами своих компаний, которые смогли предотвратить незаконное списание сумму в 2 млрд гривен, что превышала рыночную стоимость самого спорного газа в период урегулирования.

В конечном итоге, считает Коболев, защищая собственные интересы, компании защищали интересы украинского народа, поэтому ему не стыдно и не страшно давать какие-либо комментарии по этому вопросу.

"Я жил, живу и планирую продолжать жить в Украине, хоть и имею возможность много путешествовать. Я также начал свой приватный бизнес в Украине и не собираюсь от него отказываться", — написал Коболев, добавив при этом, что пугать его совсем не стоит.

В целом бывший руководитель называют ситуацию с обысками "немного омерзительной", а в контексте нынешнего "исторического момента" эту ситуацию он обозначил кодовым названием "слабоумие и отвага".

Напомним, что сотрудники Государственного бюро расследований сегодня устроили обыски в доме и офисе бывшего руководителя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

В апреле прошлого года экс-глава "Нафтогаза" заявил, что решение Кабмина о его отставке "отправило в помойку" все наработки компании, которые позволяли зарабатывать деньги не приближенным к энергетической сфере политикам, а украинскому государству и ее гражданам.