"Трошки огидно": Коболєв відреагував на обшуки ДБР у своєму будинку та офісі (відео)

Колишній керівник "Нафтогазу" сказав, що йому не соромно і не страшно давати будь-які коментарі, оскільки діяльність енергетичних компаній була спрямована на захист українського народу.

Колишній голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв у своєму Facebook опублікував допис з коментарями щодо проведених 1 лютого обшуків у його будинку та офісі співробітниками Державного бюро розслідувань (ДБР). За словами Коболєва, приводом для проведення обшуків стала кримінальна справа за фактом "мирного врегулювання проблеми так званого "газу Жеваго".

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[ + – ] Співробітники ДБР розпочали обшуки в будинку та офісі Андрія Коболєва

Колишній голова правління повідомив, що як тільки він дізнався про проведення обшуків, одразу приїхав додому та повною мірою сприяв співробітникам ДБР, надавши їм мобільні телефони для перевірки.

Коментуючи суть справи, через яку ДБР розпочали обшуки, Коболєв зазначив, що у спробі вирішити проблему 20-річної давності команда "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" керувалися інтересами своїх компаній, які змогли запобігти незаконному списанню суми в 2 млрд гривень, що перевищувала ринкову вартість спірного газу в період врегулювання.

Зрештою, вважає Коболєв, захищаючи власні інтереси, компанії захищали інтереси українського народу, тому йому не соромно та не страшно давати будь-які коментарі щодо цього питання.

"Я жив, живу та планую продовжувати жити в Україні, хоч і маю можливість багато подорожувати. Я також почав свій приватний бізнес в Україні і не збираюся від нього відмовлятися", — написав Коболєв, додавши при цьому, що лякати його зовсім не варто.

Загалом колишній керівник називає ситуацію з обшуками "трошки огидною", а в контексті нинішнього "історичного моменту" цю ситуацію він позначив кодовою назвою "недоумство і відвага".

Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань сьогодні влаштували обшуки в будинку та офісі колишнього керівника правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

У квітні минулого року ексголова "Нафтогазу" заявив, що рішення Кабміну про його відставку "відправило на смітник" всі напрацювання компанії, які дозволяли заробляти гроші не наближеним до енергетичної сфери політикам, а українській державі та її громадянам.