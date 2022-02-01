В Украине людям с инвалидностью помогут открыть бизнес: как именно

Проект запустят в апреле в 5 областях Украины. Действовать программа будет 2 года со дня старта.

В Украине людям с инвалидностью будет предложена беспроцентная возвратная финансовая помощь для открытия собственного дела в размере 100 тысяч гривен на три года. Как сообщили в Минсоцполитики, возврат помощи будет учитывать уплаченные в течение всего периода налоги и социальные взносы.

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1 февраля стало известно, что Министерством социальной политики разработан проект постановления Кабмина, который направлен на развитие самозанятости людей с инвалидностью. Он позволит обеспечить стабильный источник дохода благодаря собственному делу.

Поддержка оказывается в рамках бюджетной программы "Рука помощи", на реализацию которой в 2022 году выделено около 100 млн гривен. Финансовую помощь можно не возвращать, если участник проекта откроет собственное дело и в течение года трудоустроит двух неработающих людей с инвалидностью.

В качестве эксперимента проект планируют внедрить в Киевской, Луганской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях. Он будет действовать с 1 апреля 2022 года по 1 апреля 2024 года. Финансовую помощь предоставят на покупку необходимого оборудования и для создания специальных рабочих мест, необходимых людям с инвалидностью:

"Полноценное трудоустройство людей с инвалидностью на достойно оплачиваемые рабочие места — одна из наших главных задач. Этот проект — реализация идеи модернизации соцподдержки в Украине, в основе которой не только опека, но и создание возможностей для самостоятельного выхода из бедности", — рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Напомним, с 1 января малообеспеченные безработные украинцы могут получить от государства беспроцентный кредит для открытия собственного дела. Размер кредита составит до 15 минимальных зарплат.