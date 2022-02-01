В Україні людям з інвалідністю допоможуть відкрити бізнес: як саме

Проєкт запустять у квітні в 5 областях України. Діятиме програма 2 роки з дня старту.

В Україні людям з інвалідністю буде запропоновано безвідсоткову поворотну фінансову допомогу для відкриття власної справи в розмірі 100 тисяч гривень на три роки. Як повідомили у Мінсоцполітики, повернення допомоги враховуватиме сплачені протягом усього періоду податки та соціальні внески.

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1 лютого стало відомо, що Міністерством соціальної політики розроблено проєкт постанови Кабміну, спрямований на розвиток самозайнятості людей з інвалідністю. Він дозволить забезпечити стабільне джерело доходу завдяки своїй справі.

Підтримка надається у межах бюджетної програми "Рука допомоги", на реалізацію якої у 2022 році виділено близько 100 млн гривень. Фінансову допомогу можна не повертати, якщо учасник проєкту відкриє власну справу та протягом року працевлаштує двох людей з інвалідністю.

Як експеримент проєкт планують запровадити у Київській, Луганській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях. Він діятиме з 1 квітня 2022 року до 1 квітня 2024 року. Фінансову допомогу нададуть на покупку необхідного обладнання та для створення спеціальних робочих місць, необхідних людям з інвалідністю:

"Повноцінне працевлаштування людей з інвалідністю на робочі місця, що гідно оплачуються, — одне з наших головних завдань. Цей проєкт — реалізація ідеї модернізації соцпідтримки в Україні, в основі якої не лише опіка, а й створення можливостей для самостійного виходу з бідності", — розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Нагадаємо, з 1 січня малозабезпечені безробітні українці можуть отримати від держави безвідсотковий кредит для започаткування власної справи. Розмір кредиту становитиме до 15 мінімальних зарплат.