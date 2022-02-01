Большая приватизация. Одесский завод шампанских вин продали почти за 200 млн грн
Согласно данным чиновников, изначально ставка составляла чуть больше 87 млн гривен. Журналисты выяснили, что завод выкупила компания, которую основал нынешний нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.
Компания "Элитбуд групп", связанная с бизнесом экс-регионала Алексея Костусева, приобрела на аукционе Одесский завод шампанских вин за 195 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины.
В аукционе участвовало 7 компаний. В ходе торгов начальная ставка 87 377 964 грн увеличилась более чем вдвое — до без малого 195 млн грн.
Самой высокой оказалась ставка одесской компании "Элитбуд групп", которая находится в собственности Аскольда Коваля.
По информации журналистов, "Элитбуд групп" была основана нардепом от Европейской солидарности Алексеем Гончаренко, ему принадлежала самая высокая доля в уставном капитале компании, но в 2009 году Гончаренко вышел из числа ее собственников.
В состав завода входит 35 объектов недвижимого имущества, 803 единицы машин и оборудования.
После подписания договора купли-продажи новому собственнику придется, среди прочего, выполнить ряд условий приватизации. В частности:
- Обеспечить сохранение профильной деятельности
- Заключить охранный договор с соответствующим госведомством для сохранения архитектурного памятника, т.к. Одесский завод шампанских вин считается частью исторического наследия города.
Ранее Фокус разбирался в том, зачем ГБР арестовало акции "ПКМЗ". Судя по всему "большая приватизация", которой гордилось руководство страны, пошла не по плану.