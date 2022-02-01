Велика приватизація. Одеський завод шампанських вин продали майже за 200 млн грн
За даними чиновників, спочатку ставка становила трохи більше 87 млн гривень. Журналісти з'ясували, що завод викупила компанія, яку започаткував нинішній нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.
Компанія "Елітбуд груп", пов'язана з бізнесом ексрегіонала Олексія Костусєва, придбала на аукціоні Одеський завод шампанських вин за 195 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна України.
В аукціоні брали участь 7 компаній. У процесі торгів початкова ставка 87 377 964 грн збільшилася більш ніж удвічі — до майже 195 млн грн.
Найвищою виявилася ставка одеської компанії "Елітбуд груп", яка перебуває у власності Аскольда Коваля.
За інформацією журналістів, "Елітбуд груп" була заснована нардепом від Європейської солідарності Олексієм Гончаренком, йому належала найвища частка в статутному капіталі компанії, але в 2009 році Гончаренко перестав бути її власником.
До складу заводу входить 35 об'єктів нерухомого майна, 803 одиниці машин та обладнання.
Після підписання договору купівлі-продажу новому власнику, серед іншого, доведеться виконати низку умов приватизації. Зокрема:
- забезпечити збереження профільної діяльності;
- укласти охоронний договір із відповідним держвідомством задля збереження архітектурної пам'ятки, оскільки Одеський завод шампанських вин вважається частиною історичної спадщини міста.
Раніше Фокус розбирався в тому, навіщо ДБР заарештувало акції "ПКМЗ". Зважаючи на все, "велика приватизація", якою пишалося керівництво країни, пішла не за планом.