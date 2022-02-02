День сурка: харьковский сурок Тимко III сделал прогноз на весну (видео)

Львовские сурки Миша и Маричка в этом году не прогнозировали погоду, потому что упали в спячку.

Сурок Тимко III, живущий на биологической станции Харьковского национального университета им. В. Каразина в поселке Гайдары в Змиевском районе сегодня, 2 февраля, в День сурка, предсказал, какой будет весна в этом году. Грызун не увидел своей тени, что означает, согласно популярному поверью, что весна будет ранней, сообщает "Общественное".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

В то же время, весна будет достаточно нестабильной, объяснила его прогноз зоолог, соорганизатор мероприятия Надежда Токарская.

Согласно прогнозу Тимка, украинцев этой весной ожидают температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет довольно прохладной, отметила Токарская.

Сурку во время празднования также предложили выбрать лучшее "блюдо-антистресс для украинцев". Грызун решил, что это сало с черным хлебом, чесноком и зеленью. Борщ с пышками и вареники с луком сурку не понравились.

[ + – ] Сурок Тимко сделал прогноз на весну

День сурка на биостанции ХНУ в Гайдарах под Змиевым начали отмечать в 2004 году. Первым прогнозистом был Тимко I, после него Тимко II предвидел погоду на весну семь раз, потом ушел на пенсию. Ученые не отслеживали, совпадают ли прогнозы милых животных с прогнозами синоптиков. Но могут сказать, что прогноз Тимка в прошлом году не сбылся.

День сурка на станции решили праздновать, чтобы привлечь внимание к защите грызунов, ведь степные сурки внесены в Красную книгу как исчезающий вид.

Отметим, что сурку Тимку ищут новую партнерку, так как его бывшая умерла после длительной болезни. По словам биолога Владимира Ронкина, Тимко с партнершей не дали потомства. Сейчас на биостанции в Гайдарах под Змиевым самок нет. За два года здесь родилось семь сурков, из них только одна самка.

Тем временем другие известные украинские сурки, львовяне Маричка и Миша в этом году упали в зимнюю спячку и не предвещали приход весны, сообщила пресс-служба Львовского городского детского эколого-натуралистического центра. Интересно, что в этом году пара львовских сурков впервые проснулась посреди зимы, что предвещает ранний приход весны.

Ранее Фокус сообщал, что в США отменили День сурка. Сурок-предсказатель из штата Нью-Джерси Миллтаун Мэл умер накануне в воскресенье, за несколько дней до праздника, мэрии города не удалось найти ему замену.