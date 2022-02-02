День бабака: харківський бабак Тимко III зробив прогноз на весну (відео)

Львівські бабаки Мишко та Марічка цього року не прогнозували погоду, бо впали у сплячку.

Бабак Тимко III, який живе на біологічній станції Харківського національного університету ім. В. Каразіна у селищі Гайдари у Зміївському районі сьогодні, 2 лютого, у День бабака, передбачив, якою буде весна цього року. Гризун не побачив своєї тіні, що означає, згідно з популярним повір'ям, що весна буде ранньою, повідомляє "Громадське".

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Водночас весна буде досить нестабільною, пояснила його прогноз зоологиня, співорганізатор заходу Надія Токарська.

Згідно з прогнозом Тимка, на українців цієї весни очікують температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною, зауважила Токарська.

Бабаку під час святкування також запропонували обрати найкращу "страву-антистрес для українців". Гризун вирішив, що це сало з чорним хлібом, часником та зеленню. Борщ із пампушками та вареники з цибулею бабаку не сподобалися.

[ + – ] Сурок Тимко зробив прогноз на весну

День бабака на біостанції ХНУ у Гайдарах під Змієвим почали відзначати у 2004 році. Першим прогнозистом був Тимко I, після нього Тимко II передбачав погоду на весну сім разів, потім пішов на пенсію. Вчені не відслідковували, чи збігаються прогнози милих тварин із прогнозами синоптиків. Але можуть сказати, що прогноз Тимка минулого року не справдився.

День бабака на станції вирішили святкувати, щоб привернути увагу до захисту гризунів, адже степові бабаки внесені до Червоної книги як вид, що зникає.

Зазначимо, що бабаку Тимку шукають нову партнерку, оскільки його колишня померла після тривалої хвороби. За словами біолога Володимира Ронкіна, Тимко із партнеркою не дали потомства. Зараз на біостанції у Гайдарах під Змієвим самок немає. За два роки тут народилося сім бабаків, із них лише одна самка.

Тим часом інші відомі українські бабаки, львів'яни Марічка та Мишко цього року впали у зимову сплячку та не віщували прихід весни, повідомила пресслужба Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру. Цікаво, що цього року пара львівських бабаків вперше прокинулася посеред зими, що віщує ранній прихід весни.

Раніше Фокус повідомляв, що в США скасували День бабака. Бабак-провісник зі штату Нью-Джерсі Міллтаун Мел помер напередодні в неділю, за кілька днів до свята, мерії міста не вдалося знайти йому заміну.