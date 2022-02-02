Убийство полицейского под Черниговом: перед судом предстанет местный депутат (фото, видео)

Депутат целился в движущегося зверя, но вышел из своего сектора обстрела и выстрелил в голову товарищу.

В Черниговской области депутат Городнянского городского совета Игорь Довгопол убил на охоте своего товарища-полицейского Максима Тимошенко, который приехал в лес вместе с ним. Это произошло из-за неосторожности, сообщает пресс-центр Госбюро расследований.

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Инцидент произошел в конце ноября 2021 года. Депутат, который также возглавляет районное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, охотился с товарищами недалеко от села Майское.

Чиновник начал стрелять из охотничьего ружья у движущегося зверя, но не рассчитал и пуля попала в его друга.

От огнестрельного ранения в голову Тимошенко скончался в больнице на следующий день.

Довгопола обвиняют по статье об убийстве по неосторожности. За такое лишают свободы на срок до 5 лет.

Напомним, недавно в Харьковской области на охоте убили полтавского хирурга Романа Ростовского.

Еще сообщалось, как в Донецкой области на охоте убили подростка так же из-за неосторожности. Выстрел произвел его брат.