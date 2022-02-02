У Чернігівській області депутат та начальник районної ДСНС убив на полюванні поліцейського (фото, відео)

Депутат цілився в звіра, що рухався, але вийшов зі свого сектора обстрілу і вистрілив у голову товаришеві.

На Чернігівщині депутат Городнянської міської ради Ігор Довгопол убив на полюванні свого товариша-поліцейського, який приїхав до лісу разом з ним. Це сталося через необережність, повідомляє пресцентр Держбюро розслідувань.

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Інцидент стався наприкінці листопада 2021 року. Депутат, який також очолює районне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, полював із товаришами неподалік села Майське.

Чиновник почав стріляти з мисливської рушниці у звіра, що рухався, але не розрахував і куля потрапила в його друга.

Від вогнепального поранення в голову чоловік помер у лікарні наступного дня.

Довгопола звинувачують за статтею про вбивство з необережності. За таке позбавляють волі терміном до 5 років.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині на полюванні вбили полтавського хірурга Романа Ростовського.

Ще повідомлялося, як на Донеччині на полюванні вбили підлітка, так само через необережність. Постріл зробив його брат.