У Чернігівській області депутат та начальник районної ДСНС убив на полюванні поліцейського (фото, відео)
Депутат цілився в звіра, що рухався, але вийшов зі свого сектора обстрілу і вистрілив у голову товаришеві.
На Чернігівщині депутат Городнянської міської ради Ігор Довгопол убив на полюванні свого товариша-поліцейського, який приїхав до лісу разом з ним. Це сталося через необережність, повідомляє пресцентр Держбюро розслідувань.
Інцидент стався наприкінці листопада 2021 року. Депутат, який також очолює районне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, полював із товаришами неподалік села Майське.
Чиновник почав стріляти з мисливської рушниці у звіра, що рухався, але не розрахував і куля потрапила в його друга.
Від вогнепального поранення в голову чоловік помер у лікарні наступного дня.
Довгопола звинувачують за статтею про вбивство з необережності. За таке позбавляють волі терміном до 5 років.
Нагадаємо, нещодавно на Харківщині на полюванні вбили полтавського хірурга Романа Ростовського.
Ще повідомлялося, як на Донеччині на полюванні вбили підлітка, так само через необережність. Постріл зробив його брат.