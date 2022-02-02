Украина попала в десятку самых несчастных наций мира (инфографика)

Самыми счастливыми людьми в мире оказались жители Колумбии, а самыми несчастными — жители Ганы.

Украинцы на шесть позиций отстали от самой несчастной нации мира и таким образом вошли в десятку антирейтинга. Это данные международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и КМИС.

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Украина оказалась на 38 месте из 44 стран мира, где люди недовольны своей жизнью. При этом более половины граждан (51%) нашей страны считают, что у них все хорошо.

Если говорить о мировых масштабах, 57% населения планеты довольны жизнью, противоположную оценку дали 13%, а 28% не испытывают ни удовольствия, ни неудовольствия.

Колумбия, Казахстан, Албания, Эквадор и Малайзия — это лидеры по счастью нации — в этих странах более 70% людей довольны жизнью.

Более несчастными себя считают европейцы, россияне и жители Ближнего Востока.

Что касается самых несчастных людей — это жители Ганы, Афганистана, Гонконга, Ирака и России — здесь менее 20% населения позитивно воспринимает свою жизнь.

Международный опрос проводился ассоциацией Gallup с октября по декабрь 2021 года. Выборочная совокупность составляет 41 560 респондентов из 44 стран мира.

В Украине было опрошено более 2000 респондентов.

Напомним, по оценкам психологов, несмотря на повышение уровня тревожности и депрессии в современном мире, некоторые люди более предрасположены быть счастливыми, чем другие.