Суд оправдал студента, установившего камеру в женской душевой общежития КПИ

Потерпевшие отказались от претензий к студенту КПИ и суд закрыл уголовное производство.

Соломенский районный суд Киева освободил от ответственности 18-летнего студента киевского политеха, который установил видеокамеру в женской душевой своего общежития. Юноша должен был понести ответственность по статье за нарушение неприкосновенности частной жизни, предусматривающей до 3 лет ограничения свободы, сообщает Українська правда.

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Две девушки, которые попали на запись камеры злоумышленника, проходили по делу потерпевшими. Однако, они отказались от своих претензий к юноше. Кроме того, адвокат студента обратился к судье с просьбой закрыть дело из-за "действенного раскаяния" обвиняемого. Также сторона защиты подчеркнула, что уголовное правонарушение совершается им впервые и подзащитный полностью признает вину. Суд поддержал позицию адвоката и освободил студента от уголовной ответственности, закрыв относительно его производство.

Интересно, что отказавшиеся от претензий девушки ранее занимали по отношению к обидчику довольно непримиримую позицию.

"Девочки были агрессивными. Повсюду начали выставлять фото студента. Мы боимся, что парня могут довести до самоубийства. Есть угроза его жизни", — сообщила тогда СМИ комендант общежития №7 КПИ Инна Замана.

Канадский режиссер и продюсер пристроил камеру в гораздо более необычном месте, чем киевский студент. Роб Спенс установил миниатюрную камеру в своей правой глазнице, после чего включил и успешно произвел запись. Теперь он намерен использовать источник видеокадров в съемках фильмов.

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