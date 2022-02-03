Суд виправдав студента, який встановив камеру в жіночому душовому гуртожитку КПІ

Потерпілі відмовилися від претензій до студента КПІ та суд закрив кримінальне провадження.

Солом'янський районний суд Києва звільнив від відповідальності 18-річного студента київського політеху, який встановив відеокамеру у жіночому душовому своєму гуртожитку. Юнак мав понести відповідальність за статтею за порушення недоторканності приватного життя, що передбачає до 3 років обмеження волі, повідомляє Українська правда.

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Дві дівчини, які потрапили на запис камери зловмисника, проходили у справі як потерпілі. Проте вони відмовилися від своїх претензій до юнака. Крім того, адвокат студента звернувся до судді з проханням закрити справу через "каяття" обвинуваченого. Також сторона захисту наголосила, що кримінальне правопорушення вчиняється ним уперше та підзахисний повністю визнає провину. Суд підтримав позицію адвоката та звільнив студента від кримінальної відповідальності, закривши провадження.

Цікаво, що дівчата, які відмовилися від претензій, раніше займали стосовно кривдника досить непримиренну позицію.

"Дівчатка були агресивними. Всюди почали виставляти фото студента. Ми боїмося, що хлопця можуть довести до самогубства. Є загроза його життю", — повідомила тоді ЗМІ комендантка гуртожитку №7 КПІ Інна Замана.

Канадський режисер і продюсер прилаштував камеру у незвичнішому місці, ніж київський студент. Роб Спенс встановив мініатюрну камеру у своїй правій очниці, після чого увімкнув і успішно зробив запис. Тепер він має намір використати джерело відеокадрів у зйомках фільмів.

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