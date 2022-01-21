Вистрибнув із селфі-палкою: у США блогера підозрюють у постановці авіааварії (відео)

Олімпійський спортсмен та блогер-екстремал заявив, що в його літака відмовив двигун. Відео останнього польоту, зняте самим блогером та камерами на крилах та хвості літака, набрало вже понад 1 млн переглядів.

Олімпійського сноубордиста та відеоблогера на YouTube Тревора Джейкоба підозрюють в організації авіакатастрофи заради хайпу та переглядів у соцмережах. Спортсмен опублікував ролик, у якому його літак розбився у лісі над Каліфорнією. Ютубер стрибнув із парашутом на землю, при цьому знімаючи весь процес на відео. У легкомоторного літака нібито відмовив двигун. Самому блогеру загрожує вилучення посвідчення пілота і, можливо, навіть кримінальна відповідальність. Про це повідомляє американське видання The Drive.

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Сам літак ютубер купив за місяць до польоту, він ще не був переоформлений на нового власника. Наразі поліція спільно з Федеральним управлінням цивільної авіації проводить перевірку щодо Тревора. Якщо Тревора Джейкоба визнають винним у суді, йому загрожує вилучення посвідчення пілота. Але для цього потрібні докази, що блогер мав намір порушити закон та федеральні авіаційні правила.

Блогер опублікував на своєму YouTube каналі відео під назвою "Я розбив свій літак". У ролику показана повна історія: від зльоту та усвідомлення, що літак у біді — до стрибка з літака та чудового порятунку випадково зустрінутим "фермером". Саме відео вже набрало понад 1 мільйон переглядів.

Ролик був знятий самим блогером, а також камерами на крилі та хвості легкомоторного апарату. На ньому видно, як літак опускається нижче і розбивається в лісі Каліфорнії. Сам герой стрибає з парашутом, знімаючи весь процес на камеру. Після приземлення Тревор Джейкоб знаходить місце аварії, а потім іде в невідомому напрямку. Після тривалих блукань Тревор Джейкоб вночі зустрічає чоловіка на вантажівці. У своєму ролику блогер називає його фермером і стверджує, що той урятував йому життя.

У підписників Джейкоба Тревора відеоролик викликав сумніви, через що спортсмену навіть довелося відключити коментарі під відео. Багато хто зазначив, що у відео згадується спонсор, а в попередніх роликах блогер не брав із собою в політ парашут (на легкомоторному літаку і так мало місця). Безліч критичних коментарів було залишено і під його постом в Instagram.

"Не намагаюся бути ідіотом, але мені це відео здається постановкою. Камери, ідеальний парашут і навіть спонсор", — написав один із коментаторів Тревора.

"Ніщо так не говорить про автентичність, як реклама гаманця. Сумно, що ви відчуваєте таку нестачу уваги, що вам доводиться розбивати літак", — продовжують писати коментатори під постом блогера.

Подібну думку висловлюють і популярні в Ютубі авіаційні експерти, у яких також виникли питання до блогера-екстремала. Ютубер Трент Палмер розібрав ситуацію. У своєму відео він розповів, що ще один із літаків Джейкоба нібито був помічений на місці краху днями раніше. Він це виявив на FlightAware — трекері польотів, який записує в реальному часі шляхи, пройдені літаком, і робить його доступним для пошуку на бортовому номері літака. Трент Палмер також здивований, що літак було придбано за місяць до краху.

Нагадаємо, у США пілот залишив непристойне повідомлення в небі над Голлівудом. У небі пілот накреслив траєкторію так, що на карті з висоти з'явився чоловічий статевий орган. У небі він провів 4:00.

Раніше Фокус писав про те, що у США літак упав на рейки. Пілота врятували за кілька секунд до зіткнення із потягом. Рятувальники на місце прибули вчасно та витягли пілота з літака, який зазнав аварії.