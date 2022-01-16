У США пілот залишив непристойне повідомлення у небі над Голлівудом (фото)

У небі між районами Гарвард Хайтс і Літл Бангладеш пілот накреслив траєкторію таким чином, що на карті з висоти з'явився чоловічий статевий орган.

У США пілот залишив у небі над Голлівудом повідомлення з непристойним малюнком. Про це повідомив інтернет-проект з моніторингу авіаперельотів Flightradar24.

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Пілот летів двомісним літаком Cessna 150, судно зазвичай використовують з метою навчання. Він провів у небі близько чотирьох годин, здійснивши маршрут з Лонг-Біч до Лос-Анджелеса і назад.

Пролітаючи над районом Голлівуд, пілот будував маршрут таким чином, щоб при фіксуванні на карті траєкторія польоту складалася в слово "Ryan". А в небі між районами Гарвард Хайтс та Літл Бангладеш таким чином пілот зобразив чоловічий статевий орган.

[ + – ] пілот накреслив у небі непристойне зображення

Нагадаємо, в Австралії пілот здійснив незвичайний політ на двороторному електричному льотному пристрої Copterpack.

Ще повідомлялося, що в Австралії пілот у крилатому електрокостюмі розігнався до 300 км/год.