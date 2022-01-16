В США пилот оставил неприличное сообщение в небе над Голливудом (фото)

В небе между районами Гарвард Хайтс и Литл Бангладеш пилот начертил траекторию таким образом, что на карте с высоты показался мужской половой орган.

В США пилот оставил в небе над Голливудом сообщение с неприличным рисунком. Об этом сообщил интернет-проект по мониторингу авиаперелетов Flightradar24.

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Пилот летел на двухместном самолете Cessna 150, судно обычно используют в целях обучения. Он провел в небе около четырех часов, совершив маршрут из Лонг-Бич в Лос-Анджелес и обратно.

Пролетая над районом Голливуд пилот строил маршрут таким образом, чтобы при фиксировании на карте траектория полета складывалась в слово "Ryan". А в небе между районами Гарвард Хайтс и Литл Бангладеш таким образом пилот изобразил мужской половый орган.

[ + – ] пилот начертил в небе непристойное изображение

Напомним, в Австралии пилот совершил необычный полет на двухроторном электрическом летном устройстве Copterpack.

Еще сообщалось, что в Австралии пилот в крылатом электрокостюме разогнался до 300 км/ч.