Как в GTA, но лучше: пилот совершил первый полет на джет-паке Copterpack (видео)

Пилот поднялся на 15 метров и продемонстрировал высокую маневренность устройства.

В Австралии пилот совершил первый полет на двухроторном электрическом летном устройстве Copterpack.

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Об этом сообщает New Atlas.

По своей конструкции он больше напоминает ранец Martin, созданный новозеландскими инженерами, чем устройства с турбинным двигателем от JetCat.

Copterpack получил два крупных ротора диаметром около 90 см. Между собой они соединяются при помощи углеродных трубок с жестким каркасом рюкзака. Под рюкзаком находятся аккумуляторы, которые приводят в действие все устройство. В отличие от четырехмоторных джет-паков, данная модель стабилизируется путем изменения угла наклонов роторов для перенаправления вектора тяги, а не при помощи изменения скорости двигателей. Из-за невысокой плотности энергии литиевых батарей, считают журналисты, что Copterpack не будет слишком автономным.

Пилот, в опубликованном видео, поднялся на высоту около 15 метров. Все устройство выглядит достаточно внушительно и стабильно. Такие крупные двигатели нужны для эффективной подъемной силы.

Безопасность пилота не особо высокая в силу особенностей такого типа устройств. Мотоциклетное снаряжение вряд ли спасло пилота, если бы он упал с 15-метровой высоты.

[ + – ] Демонстрационный полет

На официальном сайте Copterpack, кроме ссылки на Youtube-канал и краткого описания, никаких деталей больше нет.

"CopterPack — электрический джетпак-вертолет с самовыравнивающимся автопилотом. Легкий планер изготовлен из углеродного волокна", — указано на сайте.

Ранее мы сообщали о том, что спецназ Нидерландов использовал "джет-паки" для учений, которые делают бойцов более мобильными.

Напомним, первую модель реактивного ранца в США начали продавать еще в 2011 году. Отметим, что в ноябре 2020 году разбился пилот реактивного ранца Винс Реффет, который был лицом команды "JetMan".