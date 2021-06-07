Як в GTA, але краще: пілот здійснив перший політ на джет-паку Copterpack (відео)
Пілот піднявся на 15 метрів і продемонстрував високу маневреність пристрою.
В Австралії пілот здійснив перший політ на двохроторному електричному льотному пристрої Copterpack.
Про це повідомляє New Atlas.
За своєю конструкцією він більше нагадує ранець Martin, створений новозеландськими інженерами, ніж пристрої з турбінним двигуном від JetCat.
Copterpack отримав два великих ротора діаметром близько 90 см. Між собою вони з'єднуються за допомогою вуглецевих трубок з жорстким каркасом рюкзака. Під рюкзаком знаходяться акумулятори, які приводять в дію весь пристрій. На відміну від чотиримоторних джет-паків, ця модель стабілізується шляхом зміни кута нахилів роторів для перенаправлення вектора тяги, а не за допомогою зміни швидкості двигунів. Через невисоку щільність енергії літієвих батарей, вважають журналісти, Copterpack не буде занадто автономним.
Пілот, в опублікованому відео, піднявся на висоту близько 15 метрів. Весь пристрій виглядає досить переконливо і стабільно. Такі великі двигуни потрібні для ефективної підйомної сили.
Безпека пілота не особливо висока через особливості такого типу пристроїв. Мотоциклетне спорядження навряд врятувало б пілота, якби він упав з 15-метрової висоти.
На офіційному сайті Copterpack, крім посилання на Youtube-канал і короткого опису, ніяких деталей більше немає.
"CopterPack — електричний джетпак-вертоліт з самовирівнюваним автопілотом. Легкий планер виготовлений з вуглецевого волокна", — зазначено на сайті.
Раніше ми повідомляли про те, що спецназ Нідерландів використовував "джет-паки" для навчань, які роблять бійців більш мобільними.
Нагадаємо, першу модель реактивного ранця в США почали продавати ще у 2011 році. Зазначимо, що в листопаді 2020 році розбився пілот реактивного ранця Вінс Реффет, який був обличчям команди "JetMan".