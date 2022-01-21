Выпрыгнул с селфи-палкой: в США блогера подозревают в постановке авиакрушения (видео)
Олимпийский спортсмен и блогер-экстремал заявил, что у его самолета отказал двигатель. Видео последнего полета, снятое самим блогером и камерами на крыльях и хвосте самолета, набрало уже более 1 млн просмотров.
Олимпийского сноубордиста и видеоблогера на YouTube Тревора Джейкоба подозревают в организации авиакатастрофы ради хайпа и просмотров в соцсетях. Спортсмен опубликовал ролик, в котором его самолет разбился в лесу над Калифорнией. Ютубер прыгнул с парашютом на землю, при этом снимая весь процесс на видео. У легкомоторного самолета якобы отказал двигатель. Самому блогеру грозит изъятие удостоверение пилота и, возможно, даже уголовная ответственность. Об этом сообщает американское издание The Drive.
Сам самолет ютубер купил за месяц до полета, он еще не был переоформлен на нового владельца. В настоящий момент полиция совместно с Федеральным управлением гражданской авиации проводит проверку в отношении Тревора. Если Тревора Джейкоба признают виновным в суде, ему грозит изъятие удостоверения пилота. Но для этого нужны доказательства, что блогер намеревался нарушить закон и федеральные авиационные правила.
Блогер опубликовал на своем YouTube канале видео под названием "Я разбил свой самолет". В ролике показана полная история: от взлета и осознания, что самолет в беде — до прыжка из самолета и чудесного спасения случайно встреченным "фермером". Само видео уже набрало более 1 миллиона просмотров.
Ролик был снят самим блогером, а также камерами на крыле и хвосте легкомоторного аппарата. На нем видно, как самолет опускается все ниже и разбивается в лесу Калифорнии. Сам герой прыгает с парашютом, при этом снимая весь процесс на камеру. После приземления Тревор Джейкоб находит место крушения, а затем уходит в неизвестном направлении. После длительных блужданий Тревора Джейкоб ночью встречает мужчину на грузовике. В своем ролике блогер называет его фермером и утверждает, что тот спас ему жизнь.
У подписчиков Джейкоба Тревора видеоролик вызвал сомнения, из-за чего спортсмену даже пришлось отключить комментарии под видео. Многие отметили, что в видео упоминается спонсор, а в предыдущих роликах блогер не брал с собой в полет парашют (на легкомоторном самолете и так мало места). Множество критических комментариев было оставлено и под его постом в Instagram.
"Не пытаюсь быть идиотом, но мне это видео кажется постановочным. Камеры, идеальный парашют и даже спонсор", – написал один из комментаторов Тревора.
"Ничто так не говорит об аутентичности, как реклама кошелька. Грустно, что вы чувствуете такую нехватку внимания, что вам приходится разбивать самолет", – продолжают писать комментаторы под постом блогера.
Подобное мнение высказывают и популярные в Ютубе авиационные эксперты, у которых тоже возникли вопросы к блогеру-экстремалу. Ютубер Трент Палмер разобрал ситуацию. В своем видео он рассказал, что еще один из самолетов Джейкоба якобы был замечен на месте крушения днями ранее. Он это обнаружил на FlightAware — трекере полетов, который записывает в реальном времени пути, пройденные самолетом, и делает его доступным для поиска по бортовому номеру самолета. Трент Палмер также удивлен, что самолет был приобретен за месяц до крушения.
Напомним, в США пилот оставил неприличное сообщение в небе над Голливудом. В небе пилот начертил траекторию так, что на карте с высоты показался мужской половой орган. В небе он провел 4 часа.
Ранее Фокус писал о том, что в США самолет упал на рельсы. Пилота спасли за несколько секунд до столкновения с поездом. Спасали на место прибыли вовремя и вытащили пилота из самолета, который потерпел крушение.