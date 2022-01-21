Выпрыгнул с селфи-палкой: в США блогера подозревают в постановке авиакрушения (видео)

Олимпийский спортсмен и блогер-экстремал заявил, что у его самолета отказал двигатель. Видео последнего полета, снятое самим блогером и камерами на крыльях и хвосте самолета, набрало уже более 1 млн просмотров.

Олимпийского сноубордиста и видеоблогера на YouTube Тревора Джейкоба подозревают в организации авиакатастрофы ради хайпа и просмотров в соцсетях. Спортсмен опубликовал ролик, в котором его самолет разбился в лесу над Калифорнией. Ютубер прыгнул с парашютом на землю, при этом снимая весь процесс на видео. У легкомоторного самолета якобы отказал двигатель. Самому блогеру грозит изъятие удостоверение пилота и, возможно, даже уголовная ответственность. Об этом сообщает американское издание The Drive.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сам самолет ютубер купил за месяц до полета, он еще не был переоформлен на нового владельца. В настоящий момент полиция совместно с Федеральным управлением гражданской авиации проводит проверку в отношении Тревора. Если Тревора Джейкоба признают виновным в суде, ему грозит изъятие удостоверения пилота. Но для этого нужны доказательства, что блогер намеревался нарушить закон и федеральные авиационные правила.

Блогер опубликовал на своем YouTube канале видео под названием "Я разбил свой самолет". В ролике показана полная история: от взлета и осознания, что самолет в беде — до прыжка из самолета и чудесного спасения случайно встреченным "фермером". Само видео уже набрало более 1 миллиона просмотров.

Ролик был снят самим блогером, а также камерами на крыле и хвосте легкомоторного аппарата. На нем видно, как самолет опускается все ниже и разбивается в лесу Калифорнии. Сам герой прыгает с парашютом, при этом снимая весь процесс на камеру. После приземления Тревор Джейкоб находит место крушения, а затем уходит в неизвестном направлении. После длительных блужданий Тревора Джейкоб ночью встречает мужчину на грузовике. В своем ролике блогер называет его фермером и утверждает, что тот спас ему жизнь.

У подписчиков Джейкоба Тревора видеоролик вызвал сомнения, из-за чего спортсмену даже пришлось отключить комментарии под видео. Многие отметили, что в видео упоминается спонсор, а в предыдущих роликах блогер не брал с собой в полет парашют (на легкомоторном самолете и так мало места). Множество критических комментариев было оставлено и под его постом в Instagram.

"Не пытаюсь быть идиотом, но мне это видео кажется постановочным. Камеры, идеальный парашют и даже спонсор", – написал один из комментаторов Тревора.

"Ничто так не говорит об аутентичности, как реклама кошелька. Грустно, что вы чувствуете такую нехватку внимания, что вам приходится разбивать самолет", – продолжают писать комментаторы под постом блогера.

Подобное мнение высказывают и популярные в Ютубе авиационные эксперты, у которых тоже возникли вопросы к блогеру-экстремалу. Ютубер Трент Палмер разобрал ситуацию. В своем видео он рассказал, что еще один из самолетов Джейкоба якобы был замечен на месте крушения днями ранее. Он это обнаружил на FlightAware — трекере полетов, который записывает в реальном времени пути, пройденные самолетом, и делает его доступным для поиска по бортовому номеру самолета. Трент Палмер также удивлен, что самолет был приобретен за месяц до крушения.

Напомним, в США пилот оставил неприличное сообщение в небе над Голливудом. В небе пилот начертил траекторию так, что на карте с высоты показался мужской половой орган. В небе он провел 4 часа.

Ранее Фокус писал о том, что в США самолет упал на рельсы. Пилота спасли за несколько секунд до столкновения с поездом. Спасали на место прибыли вовремя и вытащили пилота из самолета, который потерпел крушение.