Срок самоизоляции в Украине не будут сокращать до пяти дней, — главный санврач

В США, Израиле и Великобритании сроки самоизоляции сократили до пяти дней, но Украина на такой шаг не пойдет

Некоторые страны сократили срок самоизоляции при COVID-19, но пошли на это из-за критической потребности в работниках. Об этом в интервью журналу Фокус рассказал Игорь Кузин. По его словам, в США ввели норму, предполагающую, что медицинский работник, заболевший ковидом, должен находиться дома всего пять дней, а затем, если у него нет симптомов, он может выходить на работу.

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"Это достаточно рискованная тактика, и применялась она как крайняя мера", — подчеркнул Игорь Кузин. Уже есть сообщения от ВОЗ о том, что инкубационный период при варианте "омикрон" более короткий, добавил он. Если при "дельте" это было четыре-пять, иногда до семи дней, то сейчас он составляет около трех суток. "Именно поэтому мы пересматриваем эти нормы в рамках обновленной информации", — подчеркнул Кузин.

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